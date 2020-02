Les aliments internationaux, clés du succès pour le marché de l'alimentation

Il y a trois mois, la chaîne d'épicerie asiatique Sungiven Foods ouvrait son magasin de 13 000 pieds carrés dans un centre commercial de Vancouver. Après l’ouverture d’un deuxième magasin sur West Broadway, l'épicier vise encore l’expansion.

Cette année, nous voulons ajouter six à huit magasins dans le Grand Vancouver , dit le vice-président de l’entreprise, Terance Ong.

L'épicerie a ouvert plus de 100 magasins en Chine depuis sa fondation en 2011 par Kathy Su et Richard Lian, qui ont vécu à Vancouver pendant plusieurs années.

Le premier magasin Sungiven occupe un espace appartenant autrefois à Safeway. Le détaillant a quitté les lieux après que la société mère Sobeys ait décidé de fermer dix emplacements dans la région métropolitaine de Vancouver. Photo : Sungiven Food

Les consommateurs recherchent la variété

Bien qu’il soit trop tôt pour juger du succès potentiel de Sungiven, le rédacteur en chef de Retail Insider, Craig Patterson, croit que l'entreprise possède les bons ingrédients, comptent tenu notamment de la forte proportion de consommateurs d'origines asiatiques à Vancouver.

Par ailleurs, des recherches montrent que les Canadiens de toutes origines recherchent des aliments d'inspiration internationale, explique Joel Gregoire, analyste de l'industrie des aliments et des boissons au sein du groupe Mintel.

C’est devenu une partie intégrante de leur alimentation et ils s'attendent à ce que chaque épicerie propose un certain niveau d’aliments internationaux , dit-il.

Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, près de 170 000 personnes qui habitent à Vancouver sont d'origine chinoise. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement et de commerce électronique Save-on-Foods augmente constamment le nombre de produits internationaux sur ses étagères, affirme son vice-président directeur des technologies de l'information, Wayne Currie.

La société possède également le marché asiatique PriceSmart Foods, qui a pignon sur rue à Richmond et à Burnaby.

Ailleurs au pays

H Mart, une chaîne de supermarchés américano-coréenne, a fait son entrée dans l'Ouest canadien en 2003 et possède maintenant des magasins dans trois provinces.

Le concurrent le plus proche de Sungiven Food, les supermarchés T&T, a été acquis par Loblaws en 2009 et compte maintenant 27 magasins en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

La chaîne d'épicerie philippine de Californie, Seafood City, a ouvert un magasin à l'ouest de Mississauga, en Ontario, en 2017 et un autre à Winnipeg en 2019.

Avec les informations de Tina Lovgreen