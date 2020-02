Le maire de Sainte-Marie-aux-Mines comprend la suspension des recherches

C'est de cette commune de l'est de la France, près de Strasbourg, que proviennent une partie des cinq motoneigistes français qui ont trouvé la mort dans les eaux de la rivière La Grande Décharge le 21 janvier dernier, dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon.

Claude Abel comprend l'orientation du corps policier, dans la mesure où les conditions météorologiques compliquaient les recherches.

Ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, je crois que ç'a été fait avec beaucoup de sérieux et d'humanité. Donc, j'espère que cette suspension ne remettra pas en cause ces bonnes relations et cette information qui est tout à l'honneur des personnes qui ont charge chez vous de ces recherches.

Claude Abel, maire de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines