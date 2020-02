La taxe sur les logements vacants est efficace, selon le maire de Vancouver

Le taux de logements vacants a baissé de 14,6 % l'an dernier, mettant plus d'habitations sur le marché locatif, selon le maire de Vancouver, Kennedy Stewart. Il met le tout sur le compte de la taxe municipale sur les logements vacants.

Pour 2019, les propriétaires ont déclaré 787 maisons ou appartements vacants, contre 922 en 2018 et 1131 en 2017. Cela représente une baisse de 14,6 % entre 2018 et 2019 et de 30 % par rapport à 2017.

Pour Kennedy Stewart, c'est la preuve que la taxe fonctionne puisqu'elle soulage la pression sur le marché locatif. À Vancouver, seul 1 % des appartements à louer sont vides.

Le plus grand pourcentage de logements vacants est dans l'ouest de Vancouver et dans le centre-ville.

Les logements sont pour les gens, pas pour la spéculation, et j'espère que cette pénalité plus élevée encouragera plus de propriétaires de logements vides à faire en sorte qu'ils soient habités. Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Cette année, la taxe sur les logements vacants sera prélevée le 16 avril à hauteur de 1 % de la valeur imposable.

L'année prochaine, la taxe sera de 1,25 %.