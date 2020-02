Ancien président de l'UPA, Albert Allain s'éteint à 92 ans

Albert Allain, grande figure du monde agricole au Canada et résident de Saint-Laurent, au Manitoba, est mort mercredi à l’âge de 92 ans.

Albert Allain est né en Bretagne, en France, à la fin des années 1920. Il a immigré au Canada en 1950 et s’est installé au Manitoba.

Quelques années plus tard, il est parti au Québec et s'est établi en Abitibi-Témiscamingue où il a présidé l'Union catholique des cultivateurs.

C’est lui qui a fait le transfert de l’Union catholique des cultivateurs à l’Union des producteurs agricoles du Québec. Il a été président pendant plusieurs années , rappelle son fils, Louis Allain.

Un pilier de Saint-Laurent

Habitant de Saint-Laurent, Luc Paul Fontaine connaissait bien la famille Allain, puisqu’ils étaient voisins. Mes parents étaient agriculteurs et sont devenus amis. Avec mon père, c’était comme une mitaine, ces deux-là étaient militants! dit-il au sujet d’Albert Allain.

C’était un homme de sourire, d’intelligence, de compassion et de gentillesse. Luc Paul Fontaine, habitant de Saint-Laurent

On peut pas assez dire merci à M. Allain. C’est une grosse perte pour la communauté, la francophonie et pour l’agriculture , ajoute-t-il.

Un géant du monde agricole

Dans les années 60 et 70, Albert Allain a joué un rôle important dans le monde agricole national. Installé au Québec, il s’est impliqué dans l’Union catholique des cultivateurs et en était le président lorsque le syndicat a perdu son caractère confessionnel et est devenu l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Les bureaux de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue portent d'ailleurs son nom depuis 2016, à travers l'immeuble Albert-Allain.

On se souvient de sa vie publique, reprend son fils. Ça a été un géant du monde agricole, le père de la vision du système des quotas.

À la maison, c’était un père de famille. On se souvient, lors de la crise d’Octobre, qu’il y avait des appels toutes les semaines avec le premier ministre de l’époque, Pierre Elliott Trudeau. Tout ça laisse sa marque, on n'oublie jamais ces choses-là. Louis Allain, fils d’Albert Allain

Mais Albert Allain n’était pas qu’un homme de vie publique. Dans le cocon de sa maison, c’était un père de famille . On a eu de nombreuses heures à [débattre] avec lui sur des sujets variés, dont tout ce qui touche à l’agriculture , raconte Louis Allain.

Le monde agricole pour lui, c’était la liberté qui vient avec le dur labeur , ajoute-t-il.

Attaché à Saint-Laurent

C’est, entre autres, parce que des familles bretonnes étaient déjà installées à Saint-Laurent qu’Albert Allain a décidé de s’y établir.

Il a toujours aimé le Manitoba et en particulier la communauté métisse de Saint-Laurent , explique son fils. Saint-Laurent est une terre d’accueil. Une fois que tu vas là, tu vis là et tu restes là .

Dans le village, l’homme de 92 ans a laissé sa marque. Albert était un patriarche important dans Saint-Laurent. C’était comme le papa de tout le monde qui est francophone , affirme Brigitte McDaniels, de Saint-Laurent.

Même à 92 ans, il se gardait au courant de tout , ajoute-t-elle.

Il aimait aussi aider les gens et prodiguer des conseils. Il aidait n’importe qui qui avait besoin de conseils. Ça lui faisait plaisir de leur donner les bons outils pour mener leurs causes à leurs fins. Les gens étaient importants pour lui et il respectait les autres , raconte Brigitte McDaniels.

Albert Allain aurait eu 93 ans le 23 avril.