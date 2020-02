Instagram facilite le ménage des abonnements ennuyeux grâce à un nouvel onglet

Normalement, pour retrouver un compte suivi, il fallait passer par la barre de recherche ou bien faire défiler les abonnements jusqu’à celui qui était recherché. L’onglet « Abonnements » est maintenant séparé en deux catégories, soit les « Abonnements avec lesquels vous avez le moins interagi » et les « Abonnements les plus souvent affichés dans votre fil d’actualité ».

L’application se base sur vos 90 derniers jours d’activité pour faire le tri. Il est également possible de trier vos abonnements de façon chronologique, en partant soit du plus ancien, soit du plus récent. Le bouton « Trier par » se trouve sous l’onglet « Catégories ».

« Le but d’Instagram est de vous rapprocher des personnes et des choses qui vous tiennent à cœur, mais nous savons qu’au fil du temps, vos intérêts et vos relations peuvent évoluer et changer », a expliqué un porte-parole du réseau social questionné par le site web TechCrunch.

« Nous souhaitons rendre plus facile la gestion des comptes que vous suivez afin qu’ils représentent le mieux possible vos relations et vos intérêts actuels. »