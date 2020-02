Les zones côtières industrielles de la Côte-Nord à l’étude

Les écosystèmes côtiers et les activités portuaires industrielles et maritimes de Sept-Îles seront étudiés par une nouvelle Chaire de recherche.

L’Université Laval, l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) et le Port de Sept-Îles sont les instigateurs de la Chaire. Ensemble, ils débourseront un million de dollars sur cinq ans pour financer les activités du groupe de chercheurs.

Les recherches réalisées par la Chaire devraient permettre d’en apprendre davantage sur les zones marines situées près des industries de la région. Les chercheurs tenteront plus précisément de mesurer les impacts des activités industrielles dans les zones côtières et ses effets sur les changements environnementaux.

Avec ses recherches, la Chaire veut notamment développer des outils pour aider les industries portuaires à assurer le développement durable des écosystèmes, explique la directrice générale de l’ INRESTInstitut nordique de recherche en environnement et en santé au travail Julie Carrière.

Il va continuer d’avoir du développement industriel et on arrive à une étape charnière aujourd’hui. On doit s’assurer que le développement se fait en respectant les écosystèmes.

Dans le même ordre d’idée, le directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre Gagnon, ajoute que les informations recueillies par la Chaire vont permettre de faciliter la cohabitation entre l’activité industrielle, le transport maritime et la préservation de l’environnement.

Dans la baie de Sept-Îles, il y a un endroit où on fait l’élevage de moules et de mollusques. On produit aussi du homard. Il faut s’assurer que ces ressources-là soient pérennes et qu’on ne les hypothèque pas avec les activités qui ont lieu dans la baie , poursuit Pierre Gagnon.

Les données amassées par la Chaire pourraient aussi profiter à l’industrie, selon le Port de Sept-Îles et l’ INRESTInstitut nordique de recherche en environnement et en santé au travail . Les grandes entreprises qui ont des projets d’expansion, par exemple, pourraient utiliser les données de la Chaire au lieu de mener leur propre étude dans le but d’obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires.

Les médias et les élus étaient invités à participer à la présentation de la nouvelle Chaire de recherche. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Baie-Comeau à l'étude?

Pour le moment, seules les zones industrialo-portuaires de Sept-Îles seront étudiées par la Chaire. Toutefois, l’ INRESTInstitut nordique de recherche en environnement et en santé au travail prévoit déjà étendre ses recherches et la Ville de Baie-Comeau aimerait attirer les chercheurs sur son territoire.

Pour la Ville de Baie-Comeau, affirme le maire Yves Montigny, il y a un intérêt à connaître davantage notre zone portuaire. On connaît peu notre environnement marin. On a vraiment intérêt à suivre les traces du Port de Sept-Îles et de l’ INRESTInstitut nordique de recherche en environnement et en santé au travail . On veut faire un exercice similaire.

La Chaire de recherche commencera ses travaux à l’été 2020. L’ INRESTInstitut nordique de recherche en environnement et en santé au travail espère que ces travaux seront reconnus à l’international d’ici cinq ans.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle