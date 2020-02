Un service de navette gratuit boudé à Bathurst

Le véhicule de 12 places fait le tour des hôtels de la région pour emmener gratuitement les visiteurs – principalement les motoneigistes – au centre-ville de Bathurst.

Le service est offert du jeudi au samedi entre 17 h et 23 h, toutes les heures.

Depuis son entrée en vigueur, le service est peu utilisé. Même que certaines soirées, pas une seule personne n’est montée à bord de la navette.

C'est qu'après avoir passé la journée sur les pistes, les motoneigistes préfèrent se reposer à leur hôtel, soupçonne Claire Bordage, directrice générale de la Coopérative Transport Chaleur.

La microbrasserie Four Rivers est l'une des entreprises qui soutiennent le projet financièrement.

C'est décevant, je vous dirais j'ai comme l'impression peut-être que ça été lancé un peu trop vite , regrette René Legacy, un des propriétaires de la microbrasserie.

Bien que déçu, M. Legacy croit qu'il est trop tôt pour jeter l’éponge.

On s'est donné un quatre mois pour un projet pilote pis on est juste rendu à moitié chemin, donc on va attendre on va attendre voir les résultats à la fin.

René Legacy, copropriétaire de la microbrasserie Four Rivers