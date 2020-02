Une éducatrice en CPE malade forcée de rentrer au travail

L’information a été confirmée par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le syndicat qui représente les employés de la Vallée des Loupiots.

La vice-présidente régionale du syndicat, Annick Trottier, déplore la situation vécue à l'installation de la rue Paquin. Elle croit que la direction du CPE aurait pu trouver d’autres solutions.

Ça fait 5 ans que je suis en poste et c’est la première fois que j’entends une situation comme celle-là, explique-t-elle. Mais je ne suis pas vraiment surprise. Avec le manque de personnel, la direction doit parfois se retrouver devant une telle situation. Mais quand on veut pallier au problème et donner un répit à l’éducatrice, la direction peut prendre le plancher pour donner un coup de main.

Deux poids, deux mesures

Le syndicat rappelle qu’un règlement est en vigueur dans les CPE demandant aux parents de garder à la maison pour au moins 48 heures un enfant présentant des symptômes de maladie contagieuse. On y voit une situation de deux poids, deux mesures.

L’obligation de rentrer au travail fait en sorte que l’épidémie se poursuit et on ne sort pas du problème, ajoute Annick Trottier. On comprend qu’il y a une pénurie de personnel, mais on déplore que la demande de garder les enfants à la maison ne s’applique pas aux intervenants, qui ont déjà beaucoup de difficulté à épurer leur banque de congés de maladie.

Réaction du CPE

Par courriel, la directrice générale Brigit Larouche a confirmé qu’une des installations du CPE a vécu une période intense en maladie, mais que la situation revenait graduellement à la normale depuis les derniers jours.