Huit villes dénoncent la hausse salariale des policiers et des pompiers

Les huit plus grandes villes du Nouveau-Brunswick lancent une offensive publicitaire pour dénoncer les hausses de salaire des policiers et des pompiers.

Les villes de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint-Jean affirment que si les hausses persistent, elles devront réduire les services aux résidents, comme le déneigement, le transport en commun et le recyclage, ou augmenter les taxes foncières.

Dans une nouvelle publicité Facebook, l'Association des cités du Nouveau-Brunswick dénonce une augmentation moyenne des salaires des policiers et pompiers de 70 % depuis 15 ans.

Il faut sensibiliser la population, parce que c’est elle qui paye les coûts et les frais associés à tous les services de la Municipalité. Dans les derniers 15 ans, il y a eu une hausse fulgurante au niveau des augmentations salariales des premiers répondants, police et pompiers , dit le maire de Bathurst, Paolo Fongemie.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie. Photo : Radio-Canada

Mais ces chiffres sont erronés, réplique le président de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick ( APNBAssociation des policiers du Nouveau-Brunswick ), Chanel Roy. C’est de la foutaise , lance-t-il. Les policiers les mieux payés de la province seraient ceux de Fredericton, selon lui, et gagneraient environ 97 000 dollars par an.

Certaines municipalités, c’est une plus grande augmentation , affirme le maire Fongemie. D’autres, c’est peut-être plus dans le 50 %, et non dans les 70 %. Mais il faut toujours le comparer avec le restant des employés municipaux. Les employés qui travaillent à l’intérieur administratif, les travaux publics, eux ils n’ont pas eu cette croissance-là.

Les deux camps s'affrontent donc sur la place publique. L'Association des cités a lancé sa publicité en ligne après la publication dans le Telegraph Journal d’une lettre d'opinion de l'Association de police de Saint-Jean, la semaine dernière.

Nous, on répond pour sensibiliser, informer la population , martèle le maire Fongemie. Une population informée, elle est engagée à comprendre les enjeux. Parce qu’à la fin de la journée, c’est la population qui paye la facture, donc c’est important qu’elle soit bien informée et qu’elle soit consciente de ce qu’elle paye.

Puisque les services d’urgence sont jugés essentiels, ces travailleurs n’ont pas le droit de grève. S’il y a un différend avec les villes, c’est un arbitre qui doit trancher sur les hausses salariales. L'Association des cités souhaite donc modifier la Loi provinciale sur les relations industrielles.

On veut qu’il y ait un amendement surtout à l’article de l’arbitre. On veut qu’il prenne en considération la capacité de payer des municipalités et l’environnement économique , dit M. Fongemie.

Chanel Roy, président de l'Association des policiers du Nouveau-Brunswick. Photo : Association des policiers du Nouveau-Brunswick

L’Association des policiers du Nouveau-Brunswick accuse les l'Association des cités de vouloir faire changer les lois pour lier les mains des arbitres. Le syndicat est d’avis que le processus actuel est équitable.

On a un arbitre compétent qui présente ses arguments pendant les négociations. Si cet arbitre a les mains liées à cause d’une loi, on n’a plus d’arbitre ça met en péril l’arbitrage exécutoire libre , dit Chanel Roy.

Le président du syndicat dit qu’il s’agit d’un manque de respect envers les policiers. Peut-être que le public devrait questionner les dépenses faites par le conseil municipal , déclare-t-il.

Un comité parlementaire est chargé d’examiner la question et devrait présenter ses conclusions d’ici avril.

D’après le reportage de Laurianne Croteau