La CTT enquête à la suite d'une vidéo montrant une arrestation violente dans un tramway

Quelques jours à peine après que la Commission de transport de Toronto (CTT) eût révélé son intention de redoubler d'efforts pour stopper les fraudes, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre deux de ses agents s'attaquant à un passager et lui aspergeant une substance au visage lors d'une arrestation violente.

La vidéo de l'incident, qui a eu lieu sur la rue Queen Est sur le trajet du tramway 501 vendredi matin, a été publiée sur Twitter par un passager, indiquant que l’incident s'était produit vers 7 h 50.

Tout a dégénéré en moins d'une seconde , a tweeté l'utilisateur @CascadingDesign, qui a publié la vidéo de 12 secondes.

CBC n'a pas pu joindre l’auteur de la vidéo, mais de nombreux détails sont indiqués sur Twitter.

Selon la publication, tout a commencé lorsqu'un homme qui semblait en état d'ébriété a été approché par des contrôleurs de la CTT, lui demandant une preuve de paiement.

Il a fait comme s’ils n’existaient pas. Puis ils ont insisté, ont arrêté le tramway, et quand il s'est levé, ils se sont pressés contre lui , a tweeté l'internaute.

L’auteur de la publication a poursuivi en disant que les choses sont devenues physiques.

Quelques instants plus tard, la personne qui enregistrait la vidéo a été forcée de descendre du tramway, comme on peut le voir sur la vidéo, et l'homme a été menotté.

Avant que les contrôleurs ne montent, il avait enlevé ses chaussures et criait sur les gens au hasard, mais si vous l'ignorez... il n'aurait été un danger pour personne , affirme l’internaute.

Dans une déclaration à CBC, la CTT a déclaré que l'incident s'était produit lors d'un contrôle de routine.

L'altercation impliquant deux agents spéciaux de la CTT a eu lieu après qu'ils aient été approchés par plusieurs clients à bord du véhicule qui avaient des inquiétudes , a déclaré dans un courriel la porte-parole de la CTT, Hayley Waldman.

De son côté, la police de Toronto a communiqué dans un courriel que l'homme aurait agi de manière agressive et violente .

Il a été arrêté par le personnel de la CTT et transporté dans un poste de police où l'enquête se poursuit.