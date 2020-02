Incendie à Val-Bélair : des locataires dans l'incertitude

L’immeuble de 70 unités devait ouvrir en juin, avant d’être complètement détruit lors de l’incendie.

Josée Potvin devait emménager dans une cinq et demi au mois de juin.

Je n’ai pas arrêté de pleurer. On avait signé depuis le mois d’août. On était dans les premiers. On avait réservé nos places de stationnements , indique-t-elle.

Le logement qu'elle habite actuellement est loué. Elle espère maintenant que son futur propriétaire, Logisco, indique rapidement aux futurs locataires la suite des choses.

En attendant, est-ce qu’ils vont reconstruire? Est-ce qu’on doit se trouver un autre appartement? On ne le sait pas , craint Mme Potvin.

Ça me stress beaucoup. J’ai essayé de regarder dans les alentours. Il faut se préparer à toutes éventualités , indique-t-elle.

Logisco souhaite reconstruire rapidement

Le promoteur responsable du projet, Logisco, souhaite utiliser les fondations déjà existantes pour reconstruire rapidement.

Le plus tôt, va être le mieux. Nos équipes sont à pied d’œuvre. Il s’agit de nettoyer le site et des expertises doivent être faites , croit Caroline Parent, chef de l’exploitation chez Logisco.

Elle estime être en mesure de contacter les clients d’ici une dizaine de jours et qu’il est impossible pour le moment de dire si l’échéancier de juin sera respecté. Elle se veut toutefois rassurante. Notre plan A, c’est de livrer à temps.

C’est de voir comment on va organiser les choses de redevenir rapidement avec nos clients. L’idée c’est de les faire emménager dans l’appartement qu’ils avaient choisi le plus rapidement possible Caroline Parent, chef de l’exploitation chez Logisco

76% des logements devaient être occupés, selon Mme Parent.