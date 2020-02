Santé Canada saisit plus de 500 produits dangereux pour la peau

Santé Canada a saisi des produits pour des soins de la peau. La vente des ces produits non homologués est illégale. Ils peuvent aussi causer de graves dommages pour la santé.

Plus de 500 unités de divers produits d'éclaircissement de la peau, ont été confisquées. Les saisies ont été effectuées à Etobicoke et à North York, des quartiers de Toronto, à la fin décembre et au début du mois de janvier.

L'un des produits pour soins de la peau saisis par Santé Canada. Photo : Photo fournie par Santé Canada

Effets secondaires

D’après Santé Canada, ces produits non homologués peuvent causer une détérioration de la peau, des cloques, des cicatrices, etc. Certains de ces produits contiennent de l’hydroquinone. Ce composé chimique est utilisé pour éclaircir des zones de peau foncée et peut causer une décoloration qui, dans certains cas, peut défigurer la personne atteinte. Il est déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi qu’aux enfants.

De plus, l’usage à long terme d’un produit qui contient de l’hydroquinone supérieure à 2 % peut causer le cancer. Or, les crèmes éclaircissantes saisies par Santé Canada contiennent 4% d’hydroquinone.

Santé Canada recommande de cesser d’utiliser ces produits et de signaler tout effet indésirable causé par eux.