La prison pour une gardienne d'enfant violente

L’ancienne gardienne de Charlesbourg Nicole D’Anjou-Delage, 70 ans, écope d’une peine de 32 mois et 27 jours d’incarcération pour avoir infligé des blessures importantes à une pouponne de huit mois placée sous sa garde.

La fillette a connu six jours « de très grandes souffrances » lorsqu’elle fut confiée à Nicole D’Anjou-Delage en décembre 2014, a tranché le tribunal.

Poignets fracturés, hémorragie à l’oeil, traumatismes crâniens modérés : les sévices subis par l’enfant étaient « susceptibles de mettre sa vie en danger » et ils étaient le fruit de « traumas non accidentels », selon la cour.

La magistrature a retenu plusieurs facteurs aggravants dans la détermination de la peine, notamment les conséquences que le crime a eues sur la mère de la victime.

Immigrante au Québec, celle-ci a perdu son emploi pour s’occuper de son bambin. Elle a pu subvenir à ses besoins uniquement grâce au soutien de sa famille et du père de l’enfant, demeuré au Burkina Faso.

« L’accusée avait toutes les ressources nécessaires à sa disposition et elle le savait », a tranché la juge Marie-Claude Gilbert, ajoutant que Nicole D’Anjou-Delage « n’avait jamais fait appel aux services d’urgence, même après avoir employé des manoeuvres de réanimation » sur la victime.

Au cours d’une période de gardiennage totalisant moins d’une semaine, la victime a effectué deux séjours à l’hôpital.

Le tribunal a écarté la version présentée par l’accusée voulant que les blessures subies par la victime avaient été causées par accident et par les gestes d’autres enfants.

L’accusée entend porter sa peine en appel.

Aujourd’hui, la couronne est satisfaite de la peine. Évidemment, lorsqu’une gardienne se livre à des gestes comme ça sur une jeune victime, on souhaite que la peine représente la gravité des actes posés, a indiqué la procureure Sonia Lapointe au terme de l’audience.

Les deux filles de Nicole D’Anjou-Delage, émotives après le prononcé de la peine, ont défendu leur mère.