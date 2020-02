La pénurie de technologistes de laboratoire en C.-B. inquiète des professionnels du milieu

Alors qu'une pénurie des technologistes de laboratoire touche déjà la Colombie-Britannique, plus de 50 % des professionnels seront admissibles à prendre leur retraite dans les quatre prochaines années. Pendant qu'un corps national tente déjà de faire pression sur Victoria , la Société des sciences de laboratoire de la Colombie-Britannique tire aussi la sonnette d’alarme.

Les technologistes jouent un rôle crucial dans les services médicaux. Ils sont notamment chargés d'analyser les prélèvements sanguins et les biopsies effectués lors d’opérations médicales.

Compte tenu de l'importance de leur rôle dans le milieu médical, le directeur général de la société des sciences de laboratoire de la Colombie-Britannique, Malcolm Ashford, s'inquiète de la diminution du nombre de technologistes dans la province.

De nombreux technologistes retardent déjà leur retraite en raison de la demande, explique le directeur, mais si ça arrive et que nous perdons la moitié de notre main d’oeuvre dans les quatre prochaines années, nous serons dans une situation dramatique dans la province.

La pénurie cause des retards dans l'analyse de tests routiniers. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la pénurie se fait déjà ressentir sur l’île de Vancouver, où 10 postes permanents n'arrivent pas à être pourvus depuis près d'un an.

La sécurité des patients et la protection du public sont à risque. Malcolm Ashford, directeur général de la société des sciences de laboratoire de la Colombie-Britannique

Ce qui nous inquiète le plus est que la sécurité des patients et la protection du public soient à risque parce qu’on ne peut pas avoir assez de technologistes de laboratoire, et que ceux qui travaillent dans un environnement qui manque souvent de main-d’oeuvre soient sous un grand stress.

Un problème cyclique

De nombreux facteurs contribuent à cette pénurie, notamment le manque de placements de stage adéquats pour les étudiants de cette discipline. Étant déjà à court de personnel, les hôpitaux et les laboratoires de la province manquent de formateurs pour accueillir des stagiaires, explique Malcolm Ashford. Ce manque de placements limite ainsi l’arrivée de nouveaux professionnels dans le milieu.

Il cite également un problème familier à la Colombie-Britannique : le coût de la vie élevé, notamment du logement, qui pousse de nombreux professionnels à quitter la province. La retraite imminente des baby-boomers n'améliore pas les choses.

Pour sa part, la province assure qu'elle fait son possible pour remédier à la situation. Le ministère de la Santé dit travailler de près avec le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de l'acquisition des compétences pour revoir les besoins de programmes de technologistes de laboratoire de la province.

La province étudie aussi l’option d’offrir des programmes de formation polyvalente et des programmes de transition pour les professionnels de différentes professions médicales.