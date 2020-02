230 kilomètres de route pour louer des motoneiges pour des touristes français

En visite au Témiscamingue, 8 Français ont rapidement réalisé qu’ils devraient faire plus de 230 kilomètres pour avoir accès à des motoneiges et de l’équipement.

Arrivé à Laverlochère samedi dernier, Jean-François Bernardon doit reprendre la route aujourd'hui pour Val-d’Or, rendre sa motoneige au concessionnaire.

Il faut une journée pour aller les chercher et une autre pour les ramener. Sur notre séjour, ça fait deux jours [de moins] , déplore le motoneigiste français.

Des affiches indiquent aux motoneigistes de rester dans le sentier. Photo : gracieuseté Yannick Lapierre

Avant son arrivée dans la région, il a fait plusieurs démarches afin de trouver des motoneiges et de l’équipement pour ses 7 amis qui l’accompagnent. Il a cogné à plusieurs portes, sans succès.

On a cherché, on est allé jusqu’à contacter des gens jusqu’à North Bay, à Rouyn-Noranda. On savait qu’à Ville-Marie il y en avait pas de location Il faut que quelqu’un prenne le risque pour la location de motoneige. Pour nous, il y a un potentiel, c’est sûr , croit Jean-François Bernardon.

Faible demande

Tourisme Abitibi-Témiscamingue affirme que la clientèle européenne est très marginale en hiver. C’est pourquoi très peu de concessionnaires offrent le service de location croit la directrice principale, Stéphanie Lamarche.

Stéphanie Lamarche, directrice adjointe chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Joël Côté

Ce n’est pas une clientèle que l’on courtise actuellement. Les Français, on les courtise surtout pour la période estivale , explique madame Lamarche.

La porte n’est cependant pas fermée

Il faut saisir toutes les opportunités, mais disons qu'on mange l'éléphant une bouchée à la fois. On est en train de développer l'Europe francophone et de se faire connaître auprès du réseau de distribution officiel , ajoute Stéphanie Lamarche.

Pour le moment, les campagnes de promotions ciblent surtout les motoneigistes ontariens, pour qui l’Abitibi-Témiscamingue demeure la destination favorite depuis plus de 2 ans.

La promotion que nous on fait cible les motoneigistes expérimentés qui sont équipés. Ils arrivent de l’Ontario et des États-Unis , renchérit la directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

L’industrie de la motoneige génère, chaque année, plus de 52 millions de dollars en retombées économiques pour la région.