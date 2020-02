Licenciement contesté dans un centre de pédiatrie sociale certifié par le docteur Julien

« Moi je trouve ça inhumain et aberrant! », s'exclame la psychoéducatrice Josiane Morel qui est également présidente du Syndicat des professionnelles en centre de pédiatrie sociale affilié à la CSN. Elle n'en revient toujours pas d'avoir été licenciée pour des considérations financières, à une trentaine de minutes d'une première rencontre de négociations pour une première convention collective au Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud.

Le matin du vendredi 31 janvier, on lui a remis une lettre lui signifiant son licenciement et l'abolition de son poste. Josiane Morel affirme que ce licenciement sur-le-champ l'a empêchée de pouvoir aviser les enfants qu'elle suit qu'elle ne serait désormais plus présente aux rendez-vous.

Je fais de la psychoéducation le lundi et la jeune fille me cherchait , lance la psychoéducatrice. Elle ne savait pas où j'étais et ce qui m'était arrivé. Elle s'est sentie énormément abandonnée. C'est ça que j'ai énormément de difficulté à avaler. Parce que je crois au modèle de la pédiatrie sociale.

Licenciées deux fois plutôt qu'une

Sa collègue art-thérapeute, Julie Archambault, a subi le même sort lors de la rencontre de négociation, le 31 janvier dernier: elle est secrétaire générale du syndicat. C'est la deuxième fois que la jeune femme en congé de maternité est licenciée. La première fois, c'était en 2018, au moment où Josiane Morel et elle-même obtenaient une accréditation syndicale pour le centre de pédiatrie sociale Centre-Sud.

On avait des difficultés qu'on vivait dans le centre. Il y a eu une période de crise , raconte Julie Archambault. On cherchait des moyens pour que ça aille mieux, que notre santé mentale soit préservée. On s'est battues parce qu'on s'était syndiquées au même moment qu'on a été congédiées. C'est la première fois qu'on a été congédiées.

Les deux employées ont été réintégrées plusieurs mois plus tard, à la suite d'une entente à l'amiable.

Maintenant on parle d'un licenciement au matin de la négociation avec abolition de postes pour s'assurer finalement, j'imagine, qu'on ne revienne jamais , ajoute Mme Archambault.

La lettre de licenciement que le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud a remise à la psychoéducatrice Josiane Morel. Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) étudie toutes les options possibles pour pouvoir contester les deux licenciements.

C'est sûr qu'on est en train de regarder avec le contentieux de la CSN les recours qu'on va entreprendre , lance la présidente de la Fédération des professionnels à la CSN, Ginette Langlois. C'est clair qu'il y a une stratégie d'empêcher la syndicalisation, puisqu'à un moment donné, les hasards ne peuvent pas se succéder de cette façon.

Selon Ginette Langlois, la survie du petit syndicat serait menacée, puisqu'il ne compterait plus que trois employés, au lieu de cinq.

Restructuration

La directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud, Marlène Côté, a refusé de nous accorder une entrevue. Toutefois, dans un long courriel qu'elle nous a fait parvenir, elle assure qu'il n'y a aucun lien entre le licenciement de ses deux employées et leurs activités syndicales. Cette décision a été rendue nécessaire pour faire face à des problèmes organisationnels et financiers.

Le plan de restructuration du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud a été adopté [...] suite à une analyse des difficultés financières et organisationnelles persistantes du Centre , peut-on lire dans le courriel.

Elle défend le choix d'annoncer les licenciements un peu avant la rencontre pour négocier une première convention collective. Considérant l'ensemble des personnes à réunir à courte échéance pour faire une telle annonce, nous avons choisi de le faire à un moment où il était déjà prévu que l'ensemble des parties soient réunies, soit lors d'une rencontre de négociation.

Elle précise que le départ et l'absence notamment de médecins qui s'assurent de l'évaluation des enfants dans son centre menacent le fonctionnement et le coeur du modèle clinique . Marlène Côté affirme que la direction doit prioriser les démarches visant le recrutement d'effectifs médicaux et la dotation du poste de travailleuse sociale qui sont au cœur de notre modèle de pratique .

Se disant désolée, Marlène Côté conclut que c'est donc pour des raisons d'ordre économique et organisationnel que la restructuration du CPS (ndlr : centre de pédiatrie sociale) a entraîné l'abolition des postes .

Jointe au téléphone, la directrice marketing, communications et développement philanthropique de la Fondation du docteur Julien, France Guay, assure aussi que les licenciements ne sont pas liés aux activités syndicales.