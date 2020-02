Coronavirus : le CHU de Québec souhaite éviter un mouvement de panique

C’est déjà des périodes très achalandées. Il ne faudrait pas que les gens prennent panique , rappelle la porte-parole du CHU de Québec, Geneviève Dupuis.

Vendredi matin, le gouvernement du Québec a désigné quatre centres qui seraient chargés d'hospitaliser des patients atteints par le coronavirus. Deux de ces établissements sont situés à Montréal, l'Hôpital général juif et l'Hôpital Sainte-Justine, et les deux autres à Québec, le CHUL et l'Institut de cardiologie et de pneumologie.

L’annonce est une organisation du réseau de la santé pour les patients qui nécessitent une hospitalisation et qui ont une confirmation qu’ils portent le coronavirus .

Ce n’est pas les gens qui ont des symptômes d’allure grippaux qui doivent se rendre au CHUL nécessairement ou dans un autre hôpital , prévient la porte-parole.

Si on fait de la fièvre, on appelle d’abord à Info Santé, ajoute Mme Dupuis.

L’appel à un médecin de famille ou une prise de rendez-vous dans une clinique doit également être priorisé avant de se présenter à l’urgence.

Si aucun de ces services n’est disponible si ou on est en urgence respiratoire, on se rend à l’urgence la plus proche , précise la porte-parole

La décision du ministère de la Santé de faire appel au CHUL est liée à leur expertise avec les enfants.

L'Institut de cardiologie et de pneumologie est de son côté spécialisé pour traiter ce genre de cas.