Une Franco-Manitobaine parmi les 100 femmes noires remarquables du Canada

Patricia Kumbakisaka explique que cette distinction est le fruit de longues années de travail, mais surtout de bénévolat.

Originaire de la République démocratique du Congo, elle est arrivée au Manitoba à l’âge de 10 ans, en 2000.

Elle raconte n’avoir jamais hésité à donner de son temps et de son énergie pour le rayonnement de sa communauté d’origine, mais aussi de la communauté canadienne en général.

Depuis toujours, j’ai compris que ce qui fait la force de notre communauté, c’est le bénévolat , dit-elle.

Pendant de nombreuses années, Patricia Kumbakisaka a été bénévole au festival Folklorama, où elle a été jeune ambassadrice au Pavillon africain, ambassadrice adulte et ambassadrice générale du festival.

Selon l’Association des communautés africaines du Manitoba (ACOMI), elle est une valeur sûre qui fait la fierté de la communauté .

Patricia a joué un rôle clé dans la plupart de nos événements, dit le directeur général d’ACOMI, Mandela Kuet. Elle s’est investie dans les célébrations de fêtes nationales de différents pays et a toujours fait la promotion de notre riche culture africaine.

En 2016, Patricia Kumbakisaka a été la première Afro-Canadienne à représenter le Canada lors d’une rencontre sur les droits de la personne organisée par une association jeunesse de Roumanie qui promeut les valeurs des Nations unies.

Elle a été, en 2018, l'une des jeunes Canadiennes choisies pour se rendre à New York afin de discuter avec d’autres jeunes de l’importance des services internationaux des Nations unies.

Elle a aussi reçu plusieurs prix et distinctions, dont un prix national pour les jeunes femmes au Canada, le prix NYOTA IDEA du Canada et le prix Canada Gratitude NYOTA.

La Franco-Manitobaine reconnaît que les difficultés auxquelles font face les personnes issues des minorités visibles peuvent être une source de découragement pour les jeunes.

Elle souligne cependant qu’il est important de persévérer, d’avoir confiance en soi et de prendre le temps de choisir ce qu’on veut faire dans la vie .

Les jeunes doivent être prêts à relever des défis. Je me suis toujours impliquée dans les domaines qui me passionnent, raison pour laquelle je me suis plus facilement battue.

Patricia Kumbakisaka