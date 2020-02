Kruger conteste son évaluation foncière

L'entreprise Kruger conteste ses deux dernières évaluations de 2016 et de 2019. Ses usines de Trois-Rivières ont vu une augmentation de 28,6 et 39,5% de leur évaluation foncière.

Kruger estime que la valeur de ses immeubles est d'environ la moitié de celle évaluée par la Ville. Le litige est devant le Tribunal administratif du Québec.

Trois-Rivières considère que l’entreprise n'a pas respecté les dispositions de la loi en ce qui concerne les informations à fournir pour une contestation.

Un premier jugement a été rendu en faveur de la Ville, mais la décision est portée en appel par Kruger. Une décision est attendue en juin.

On a eu un changement législatif au ministère. Il l’a annoncé en 2010. On a commencé à l'appliquer en 2013. Les évaluateurs de la province n’avaient pas eu le temps de faire tous les immeubles qui étaient assujettis à ce changement-là. On s'est rendu compte qu'il y avait des immeubles qui étaient selon nous sous-évalués , explique la directrice de l’évaluation à la Ville de Trois-Rivières, Sonya Auclair.

Selon la Ville, l'entreprise cherche surtout à faire des économies sur leurs taxes foncières. Kruger a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada.

En 2019, ce sont 176 demandes de révision qui ont été formulées. De ce nombre, seulement 25 ont été au Tribunal administratif du Québec. Les autres ont été réglées à l’amiable entre les parties.