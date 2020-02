Loge m'entraide manifeste au bureau d'Andrée Laforest

Elles demandent à Québec un réinvestissement massif dans le logement social.

La coordonnatrice de l'organisme, Sonia Côté, affirme que, depuis 2017, seulement 20 logements sociaux ont été construits à Saguenay.

Elle ajoute que Québec n'a pas rempli son engagement pris il y a 10 ans de créer 15 000 logements sociaux dans la province.

Selon Sonia Côté, il n'y a pas de crise du logement à Saguenay, mais les choses pourraient changer dans les prochaines années.

Parce qu'en 2017, le taux d'inoccupation était de 6,8 % et il est descendu trois ans plus tard à 3,5 %. Alors on s'en vient en chute libre et, si ça continue, s'il n'y a pas de logements sociaux qui se construisent, bien c'est une crise majeure du logement qui s'en vient.

Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide