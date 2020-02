Bâillon sur le projet de loi 40 sur les commissions scolaires : « une claque dans la face »

Les députés sont réunis en séance extraordinaire vendredi à l’Assemblée nationale pour étudier la loi sur la gouvernance scolaire.

Le gouvernement ira de l’avant en imposant un bâillon sur le projet de loi 40 qui prévoit notamment d’abolir les élections scolaires et de transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles.

Le président de la commission scolaire de Rouyn-Noranda et vice-président de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue Daniel Camden juge nécessaire l’existence des commissions scolaires puisqu’elles agissent comme contre-pouvoir, n’étant pas financées par le gouvernement.

Daniel Camden, président de la CSRN et vice-président de l'ACSAT et Yves Bédard, directeur général de la CSRN Photo : Radio-Canada / Louis-Éric Gagnon

Décision trop rapide, selon le vice-président

Il dénonce également l’empressement du gouvernement à prendre une décision.

M. Camden décrit cette annonce comme étant une claque dans la face , puisqu’il espérait que le gouvernement et les partis d’opposition discutent plus longuement au sujet de la réforme des commissions scolaires. Il ne faut pas oublier qu’on parle de démocratie, donc de traiter un cas de démocratie par un bâillon, c’est antidémocratique.

Il avance que les régions sont les principaux perdants de cette situation : le fait de retirer le pouvoir local, c’est-à-dire les élus locaux qui sont redevables à la population, pour ajouter de nouveaux pouvoirs au ministre de l’Éducation, c’est pire que la réforme de Gaétan Barrette en santé , dénonce-t-il.

Daniel Camden explique qu’il n’a pas eu le temps de lire les 80 nouveaux amendements apportés au projet de loi, la semaine dernière.