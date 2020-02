Millimetrik, un Félix et plein de projets

Quand on lui a lancé l'invitation pour l'entrevue, Pascal n'a pas hésité à nous faire entrer dans son quotidien. À peine arrivés dans la maison familiale du quartier Saint-Sauveur, on se retrouvait déjà dans le sous-sol dans le studio de Millimetrik.

Un Félix et un nouvel extrait

Pas loin de la console et de l'ordinateur trône son Félix qu'il a remporté l'automne dernier dans la catégorie électro avec son plus récent album Make It Last Forever.

Encore ému d'avoir enfin remporté la statuette dorée, Millimetrik avoue surfer un peu sur la vague. Les courriels et les téléphones rougissent un peu plus; je profite de tout, j'essaie de m'imprégner, de continuer et de foncer dans les projets.

Millimetrik et son studio maison Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Récemment, l'artiste a lancé l'extrait Burning man universal beat sur lequel on entend la voix de Liana Bureau.

Le nouveau morceau est une version plus courte et remixée de la version originale instrumentale qu'on retrouve sur l'album Make It Last Forever. Le vidéoclip de la nouvelle pièce a été tourné dans le désert lors de différents voyages que Pascal a faits.

Il faudra attendre le 14 février avant de voir le résultat final.

La musique et la bière

Il y a deux ans, Millimetrik et Les brasseurs sur demande ont lancé la bière La Session du Désert - une session IPA houblonnée avec du El Dorado, Galaxy, Centennial et Amarillo - en format bouteille, le tout pour financer la création de l'album.

La session du désert est une bière des Brasseurs sur demande créée en collaboration avec Millimetrik Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Ils ont profité des récents projets de l'artiste pour ressortir la bière, en canette cette fois.

Mais comme la musique n'est jamais bien loin, il y a une petite nouveauté sur la canette de bière. À l'aide de votre appareil mobile, vous pouvez scanner le code [voir image] et ensuite télécharger l'album Make it Last Forever sur Spotify.

Une nouveauté dont je suis très fier , admet Pascal avec un grand sourire.

Le code à scanner pour télécharger l'album Make it Last Forever de Millimetrik sur Spotify Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Millimétrik et le Carnaval

Pour une deuxième année, Millimetrik participe au défilé du Carnaval de Québec. Il sera juché sur le dernier char allégorique - et non le moindre - celui de Pur FX avec les effets pyrotechniques. Il y a carrément un DJ booth qui est installé à même le char allégorique, je suis surélevé de tout le monde.

J'ai de la pyro vraiment très proche de moi. D'ailleurs, quand ils font des tests pour savoir si tu vas avoir peur, c'est un peu hallucinant, mais on s'habitue. Pascal Asselin

L'artiste a même composé une trame sonore pour l'occasion.

Après le Carnaval, Pascal entamera la création du 10e album de Millimetrik qui devrait voir le jour en 2021.