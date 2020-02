Une école secondaire de Saskatoon veut former des leaders autochtones

Une des enseignantes de ce nouveau programme, Candace Gadwa, explique que ses élèves vont aborder l’histoire, l’art et la gouvernance avec une perspective autochtone.

Avec un programme comme celui-ci, ils se sentent les bienvenus. Ils ont le sentiment de faire partie de quelque chose. Ils sont une famille ici. Canada Gadwa, enseignante

Les organisateurs espèrent que les élèves vont s’orienter un jour vers les soins de santé, la politique, le monde du sport ou encore qu’ils prendront en charge l’enseignement de MAGPIE.

Le nom du programme scolaire MAGPIE est un acronyme de l’anglais qui souligne la croissance scolaire et la promotion de l’excellence autochtone, soit Manifest Academic Growth and Promote Indigenous Excellence (« Manifester la croissance scolaire et promouvoir l'excellence autochtone »).

Le conseiller attitré du programme, Don Speidel, ajoute que l’oiseau magpie, ou pie en français, a une signification particulière pour les Autochtones. Ces oiseaux sont considérés comme « nuisibles » et c’est ainsi que certains jeunes Autochtones sont traités, exprime-t-il.

Il affirme que la pie est également un messager et un gardien sacré dans plusieurs cultures autochtones. Les enseignants du cours MAGPIE veulent que leurs élèves se voient ainsi.

Avec les informations de Jason Warick