Le T. Rex avait un vieux cousin

En apparence, le nouveau dinosaure baptisé Thanatotheristes degrootorum ressemblait à son jeune cousin plus célèbre. le Tyrannosaurus rex. Il marchait sur deux pattes avec deux bras avant plus courts et deux doigts à chaque main. Un crâne massif afflué de dents acérées complétait le tableau. Son nom veut d’ailleurs dire le dieu de la mort qui récoltait les fruits de son travail.

Des crêtes pour parader

Le Thanatotheristes était toutefois un peu plus petit que son cousin avec une longueur estimée entre huit et neuf mètres et un poids de deux tonnes. Le T. Rex dépassait, lui, les 12 mètres.

Les morceaux d'os trouvés montraient la présence de crêtes uniques à cette espèce. Les restes de ces crêtes apparaissent comme des points blancs. Photo : musée Royal Tyrrell

En plus d’autres signes physiologiques distincts, des marques sur son crâne ont également permis de le différencier des quatre autres espèces de tyrannosaures identifiés dans la région.

Ces crêtes verticales sur son museau sont quelque chose d’unique, qu’aucune autre espèce de tyrannosaure n’avait auparavant , explique François Therrien, le conservateur de paléoécologie au musée Royal Tyrrell à Drumheller. C’était sûrement des marques pour la parade [amoureuse] pour se différencier des individus de son espèce.

La famille des tyrannosaures s’agrandit

C’est la première découverte d’un tyrannosaure en 50 ans au Canada et le plus vieux spécimen. Si on regarde l’arbre généalogique des tyrannosaures, c’est une espèce qui menait sur la lignée du T. Rex, mais qui s’est séparé à la toute dernière minute , résume M. Therrien, aussi coauteur d’un article scientifique sur cette nouvelle espèce.

François Therrien (à gauche) et Jared Voris (à droite) présentent leur découverte. Photo : musée Royal Tyrrell

Les nouveaux fossiles appuient l’hypothèse que différents types de tyrannosaures peuplaient différentes régions de l’Amérique du Nord : les plus primitifs dans le sud des États-Unis, les plus légers comme l’Albertosaurus dans le centre de l’Alberta et les plus massifs et au museau allongé dans le sud de la province et au Montana.

Découverte fortuite

L’auteur de cette trouvaille est un fermier, John De Groot, qui randonnait dans la région de Hays dans le sud-est de l’Alberta en 2008. Les fragments d’os se situaient sur le rivage de la rivière Bow, probablement mis au jour grâce à un éboulement.

La venue d’une équipe du musée n’a cependant pas permis à l’époque de découvrir beaucoup plus. La formation rocheuse n’est pas propice à la présence de nombreux fossiles.

John De Groot, un fermier albertain, a trouvé les fragments d'os lors d'une randonnée. Photo : John De Groot

Les morceaux ont très vite été attribués à un tyrannosaure. À l’époque, le musée ne pouvait toutefois pas définir l’espèce sans pour autant confirmer qu’il s’agissait d’une nouvelle. Jusqu’à ce qu’un étudiant de l’Université de Calgary, Jared Voris, confirme la présence de marques uniques sur le fossile.

Maintenant que l’on connaît cette espèce-là, on peut revisiter les collections faites au cours des 100 dernières années, voir des fossiles découverts dans la même formation rocheuse et voir si on est capable de reconnaître quelques-uns de ces éléments diagnostiques , s’enthousiasme M. Therrien.

L’article détaillant le Thanatotheristes degrootorum est publié dans la revue scientifique Cretaceous Research.