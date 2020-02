Manman : des racines à la mer

Manman la mer est un conte pour adultes directement tiré des traditions haïtiennes qui ont bercé l’enfance de Djennie Laguerre. Dans ses souvenirs, les histoires des grands-parents, oncles et tantes demeurent aussi colorées qu’imagées.

Spiritualité, féminité, médecine douce et premières règles marquent les dialogues du texte écrit par Djennie Laguerre. Dans son oeuvre, elle fait un éloge aux tissus haïtiens qui s’entremêlent à ses fibres canadiennes pour faire d’elle une femme aux mailles multiculturelles uniques.

Pour moi, c’est important parce que je représente cette multiethnicité qu’on vit , indique-t-elle.

Dans sa pièce, l’artiste dresse le portrait de trois générations de femmes : la grand-mère, la mère et la fille, le personnage principal. Alors que l'aïeule continue de suivre le chemin qui a été tracé pour elle, la plus jeune, Marjolaine, prend le temps de se questionner sur son identité.

C’est la recherche de soi et la réalisation de soi, avoir le courage d’être ce qu’on est censés être au lieu de ce que la société ou nos parents nous encouragent [à être]… Ou seraient plus confortables qu’on soit , explique l’auteure et comédienne.

Djennie Laguerre fait ainsi un parallèle avec son propre parcours.

« Je voulais démystifier la spiritualité haïtienne et les traditions », explique l'auteure et comédienne Djennie Laguerre. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Artiste malgré ses parents

Ses parents ont immigré au pays et elle a grandi à Ottawa. Celle qui s’estime « Canadienne de première génération » décrit avec humour à quel point sa mère est étonnée que sa fille ait une personnalité débordante si caractéristique de sa culture maternelle.

Elle me dit : '' Tu es une Haïtienne! Comment ça, tu es une Haïtienne comme ça? Tu as grandi ici! ’’ , lance Djennie Laguerre, imitant sa mère en riant.

Pour l’artiste, force est de constater qu’elle porte l’héritage de ses ancêtres et que son bagage jaillit à travers différents médias artistiques. Pourtant, son enfance au Canada a également forgé la femme qui a voulu suivre son propre chemin.

Car bien que ses parents n’aient pas toujours été d’accord avec son désir d’être artiste professionnelle, Djennie Laguerre n’en a fait qu’à sa tête.

Tes parents n’ont pas quitté leur pays pour que tu viennes soi-disant être pauvre ici (rires). Quand tu viens d’une culture où tout le monde chante, danse et joue, tu ne penses pas : "Pourquoi faire une carrière là-dedans?" Djennie Laguerre, auteure et comédienne

Marjolaine, le personnage principal de Manman la mer, représente cette nouvelle génération émancipée, mais aussi liée à ses racines.

Je pense que cette pièce va rafraîchir un peu l’esprit des jeunes à en savoir plus sur eux-mêmes , espère Mme Laguerre.

Vêtue d’une robe bleue rappelant des vagues, elle ajoute : Moi, j’ai trouvé mon chemin et finalement, c’est vraiment bien accueilli et supporté par ma famille.

Haïti sur scène

Désormais installée à Toronto, l’artiste est impatiente de présenter sa nouvelle création au public ottavien. Elle espère créer des ponts pour faire connaître sa culture, mais a surtout hâte de voir les réactions de la communauté haïtienne.

Chaque fois que je viens en visite et que je vais à la messe, on me demande toujours : ''Djennie, qu’est-ce que tu as d’autre pour nous?’’ , dit-elle, moqueuse.

Les comédiennes Sara Rénélik (à gauche) et Djennie Laguerre (à droite) se donnent la réplique dans «Manman la mer». Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Il y a une excitation pour eux de se voir sur scène. Djennie Laguerre, auteure et comédienne

Selon la femme de théâtre, il y a encore peu d’occasions pour les minorités culturelles de se reconnaître sur les planches. Elle remercie le Théâtre Catapulte de l’avoir épaulée dans son projet et se dit convaincue que les diffuseurs sont de plus en plus ouverts à faire une place à des créateurs et artistes issus de la diversité dans leur programmation.

D'ailleurs, dans la foulée des représentations à Ottawa, le spectacle Manman la mer sera présenté au Marché des arts du spectacle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en mars prochain.

Il y a vraiment une soif. Mais des fois, on oublie qu’on doit être la personne qui doit ouvrir la porte , avoue celle qui promet d’autres projets pour faire rayonner sa culture haïtienne.