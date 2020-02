L’agent Jim Davis de la PPOPolice provinciale de l'Ontario indique que ce genre de fraude est signalé fréquemment dans la région de Toronto depuis plusieurs mois, mais il n’avait jamais été remarqué jusqu’à tout récemment dans le district de Rainy River .

Or, quelques cas de fraude par échange de carte SIM ont été enregistrés au cours des dernières semaines dans les régions d’Atikokan et de Fort Frances.

Nous le voyons de plus en plus et c’est une préoccupation qui est maintenant sur notre radar. Jim Davis, porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario

Selon l’agent Davis, les fraudeurs compilent des informations concernant leurs victimes, comme la date de naissance et le numéro de téléphone, notamment grâce aux réseaux sociaux.

Lorsqu’ils ont récolté suffisamment de renseignements, ils appellent les fournisseurs de services de téléphonie mobile, prétendent que leurs téléphones ne fonctionnent plus et qu’ils ont besoin d’une nouvelle carte SIM.

Lorsque le fraudeur obtient une nouvelle carte SIM, il est souvent capable de télécharger des applications que les gens utilisent fréquemment, comme les applications de services bancaires , explique-t-il. Il prétend avoir oublié le mot de passe et de là, il obtient un code pour réinitialiser le mot de passe.

Les fraudeurs utilisent des informations qu’ils recueillent sur les réseaux sociaux comme la date de naissance ou le numéro de téléphone, selon la police. Photo : Getty Images / Damien Meyer

Il précise que parmi les cas enregistrés dans le district de Rainy River, la fraude a été détectée rapidement et aucune des victimes n’a perdu d’argent, mais le policier Davis souligne qu’ailleurs en province, certaines victimes ont perdu jusqu’à des dizaines de milliers de dollars par cette supercherie.

Aussitôt que l’on remarque que son téléphone cellulaire ne fonctionne plus, la meilleure chose à faire est d’appeler son fournisseur de service. [...] On peut, par exemple, exiger du fournisseur de ne jamais nous donner une nouvelle carte SIM à moins qu’on se présente physiquement à un comptoir de service et qu’on montre des pièces d’identité. Jim Davis, porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario

Selon la PPO même les résidents de régions éloignées ne sont pas à l’abri des supercheries comme la fraude par échange de carte SIM. Photo : iStock / Blackzheep

Les autres mesures que préconise la Police provinciale de l’Ontario : Éviter de publier des informations personnelles sur les réseaux sociaux, comme la date de naissance

Ne jamais répondre à des messages douteux exigeant une confirmation de mot de passe ou une mise à jour de compte

Employer un outil hors ligne pour la gestion des mots de passe

Les victimes du district de Rainy River étaient des clients de Rogers, selon l’agent Davis, qui précise toutefois que ce genre de fraude ne se limite pas à Rogers .

Aucune autre tendance n’a été décelée par la PPOPolice provinciale de l'Ontario parmi les victimes de fraude par échange de carte SIM.