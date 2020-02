Oxygénation de l’océan : le rôle de la mer du Labrador se précise

Des scientifiques du Canada et des États-Unis qui étudient le sujet estiment que la mer du Labrador, qui se trouve entre le Labrador et le Groenland, absorbe jusqu’à 10 fois plus d’oxygène que le prédisaient des modèles climatiques.

Le transfert d’oxygène se produit en hiver. La mer absorbe des bulles d’air créées par les tempêtes hivernales. Les scientifiques ont déterminé que 60 % de l’oxygène dissous est aspiré durant un laps de temps de 40 jours.

Les détails de l’étude font l’objet d’un article dans la revue scientifique Nature Geoscience (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Les chercheurs de l’Université Dalhousie, à Halifax, et de la Scripps Institution of Oceanography, en Californie, ont effectué des mesures à l’aide d’un appareil ancré dans la mer du Labrador pendant un an.

Nous avons découvert que le transfert des gaz, l’oxygène en particulier, est beaucoup plus important qu’on le croyait , affirme l’auteure principale de l’étude, Dariia Atamanchuk, de l’Université Dalhousie.

Dariia Atamanchuk est associée à la recherche au département d'océanographie de l'Université Dalhousie. Photo : CBC

Lorsque les vagues se brisent, explique Mme Atamanchuk, des bulles d’air sont emprisonnées dans l’eau. La colonne d’eau fait descendre ces bulles jusqu’à 2000 mètres de profondeur, précise-t-elle.

Le fait que la mer absorbe plus d’oxygène qu’on le croyait porte à croire que cet écosystème est plus vulnérable aux changements climatiques qu’on le pensait.

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland et de l’Arctique entraînerait un plus grand écoulement d’eau douce dans la mer du Labrador et nuirait au transfert de l’oxygène. Si les eaux de surface sont moins denses, il est plus difficile pour elles de descendre, explique Dariia Atamanchuk. La respiration de l’océan serait moins profonde, dit-elle.

Il faut des centaines d’années pour que les eaux profondes de la mer du Labrador circulent jusqu’au Pacifique Nord.

Il n’y a pas de risque immédiat même si la respiration de la mer devient moins profonde demain, mais il est important de bien connaître ce processus pour comprendre l’évolution des écosystèmes des grands fonds marin, indique Mme Atamanchuk.

Les instruments du SeaCycler mesureront une plus grande gamme d'éléments l'hiver prochain dans la mer du Labrador. Photo : Gracieuseté/Kat Fupsova

L’appareil de mesure utilisé par les chercheurs porte le nom de SeaCycler et a coûté 1 million de dollars. Il a été mis à l’eau en mai 2016 à l’aide d’un navire de recherche allemand, le Maria S. Merian.

Le SeaCycler a passé un an à une profondeur de 150 mètres. Ses instruments mesuraient l’oxygène et le dioxyde de carbone. Un autre instrument de communication montait à la surface toutes les 20 heures pour transmettre les données par satellite. Tous ces éléments sont reliés par des câbles.

L’étude s’inscrit dans un projet canadien de recherche nommé VITALS (Ventilation, Interactions and Transports Across the Labrador Sea  (Nouvelle fenêtre) ), auquel participent 11 universités et de multiples laboratoires au pays, dont ceux du ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO).

Le SeaCycler a été mis au point par le MPOministère des Pêches et des Océans à l’Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle-Écosse, en collaboration avec la Scripps Institution of Oceanography.

Le centre de recherche allemand Geomar appuie aussi l’étude.

Le SeaCycler subit présentement des travaux de perfectionnement à Bedford. Il sera remis dans la mer du Labrador en septembre. Ses nouveaux instruments produiront aussi des données sur le zooplancton, les nitrates et les phosphates, ainsi que des enregistrements vidéo des particules sous-marines.

Un autre modèle sera construit à l’Université Dalhousie avec l’appui du groupe de recherche canadien Ocean Frontier Institute dans le but d’établir un observatoire permanent dans la mer du Labrador, ajoute Dariia Atamanchuk.

Avec les renseignements de Paul Withers, de CBC