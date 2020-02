Retour aux sources pour Green Day avec un album pas du tout politique

Avec un titre comme Father of All Motherfuckers (ou Father of All... en version censurée), plusieurs s’attendaient à une nouvelle version du très populaire American Idiot, sorti en 2004, remastérisé pour l’ère Trump. Il n’en est rien.

À l'époque de l’élection du polarisant président américain, un blogue humoristique avait publié un article annonçant que le sujet d’un futur opéra rock de Green Day avait été assermenté comme président des États-Unis.

J’ai trouvé cela vraiment drôle , a raconté le chanteur du groupe, Billie Joe Armstrong, dans une entrevue au magazine Spin. Mais lui et les autres membres du groupe ne voulaient absolument pas en rajouter par rapport à l’atmosphère toxique de la politique américaine, et ils ont décidé d’emprunter une tout autre direction.

Un très court album

Dans un message bourré de jurons publié en septembre dernier sur Facebook, le groupe avertissait que Father of All... parlerait de fête et du mode de vie des gens qui n’en ont rien à foutre .

Cet album de 26 minutes, leur plus court en carrière, se veut également plus dansant. Green Day y laisse transparaître son appréciation des classiques de l’histoire du rock, et cite également la musique soul et le Motown comme sources d'inspiration, entre autres.

Le lancement prépare le chemin pour une immense tournée mondiale, qui doit débuter le 8 mars en Asie. Green Day sera accompagné de Fall Out Boy et de Weezer, d’autres légendes punk rock, lors d’un spectacle prévu le 24 août prochain à Toronto.

L'album Father of All... est offert sur YouTube ainsi que sur les plateformes de diffusion de musique en continu.