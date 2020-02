Du réconfort à poil à l'aéroport Jean-Lesage

Toutes les émotions se côtoient à l’aéroport de Québec : l’excitation du départ et la tristesse des adieux, la joie des retrouvailles comme la peur du décollage. Depuis jeudi, des oasis de tranquillité sur quatre pattes se baladent tranquillement parmi les états d’âme et les voyageurs, prêts à calmer les anxieux à grands coups de regards attendrissants.