Les enseignants franco-ontariens seront en grève générale une fois par semaine

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) prévoit une journée de grève générale de ses membres à l’échelle de la province, toutes les semaines, tant que le conflit de travail avec la province ne sera pas résolu.

Dans un communiqué vendredi matin, le syndicat annonce qu’il lance la phase 3 de ses moyens de pression. L’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens planifie une journée de débrayage pour ses 12 000 membres du personnel enseignant et suppléant chaque semaine, à commencer par le jeudi 13 février.

L’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens doit se battre sur plusieurs fronts, déclare le président de l’association, Rémi Sabourin. D’une part, les conseils scolaires continuent à rejeter du revers de la main les préoccupations des enseignantes et enseignants franco-ontariens. D’autre part, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, et le premier ministre Ford refusent de maintenir, entre autres, l’investissement pour les élèves à besoins particuliers.

On a déjà vu de quelle façon le gouvernement Ford avait saccagé le programme de services destiné aux enfants autistes et à leur famille. Il est déplorable qu’il veuille maintenant s’en prendre à la réussite de nos élèves à besoins particuliers , soutient-il.

Le syndicat était de retour à la table de négociations cette semaine, mais conclut que les discussions ont encore une fois, piétiné . La grève du zèle entamée par l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens en janvier se poursuit également.

Le gouvernement continue à déclarer que les négociations ne portent que sur les salaires et les avantages sociaux. Nous lui avons pourtant expliqué maintes et maintes fois que les enseignantes et enseignants franco-ontariens, qui ont à cœur le succès de leurs élèves, lui demandent aussi de réévaluer certaines décisions comme l’augmentation de la taille des classes, l’obligation de suivre des cours en ligne , ajoute Rémi Sabourin.

Selon le président, c'est la première fois depuis la création des conseils scolaires francophones, en 1997, que l’AEFO déclenche un mouvement de grève d’une telle envergure.