Cure minceur pour le projet Parcours de Sherbrooke

La nouvelle mouture du projet, qui devait d’abord consister en sept tours et six parcours, ne devrait comprendre que trois tours et un seul parcours en boucle de 10 km.

Le budget total a également été réduit à un peu plus de 26 millions de dollars, montant qui correspondait à l’origine à la première phase.

Le nouveau plan directeur a été présenté aux élus à la fin 2019. Un budget de 800 000 $ est prévu en 2020 pour faire des études de faisabilité et d’impacts environnementaux. Le projet nécessite également d’être peaufiné et d’être appuyé par des partenaires financiers.

La tour que souhaitait construire Destination Sherbrooke, à l'origine, aux Promenades de la Gorge, au centre-ville de Sherbrooke. Photo : Destination Sherbrooke

La présidente de Destination Sherbrooke, Annie Godbout, explique que l’objectif est de faire un projet qui soit le plus réaliste possible. Le plus réaliste et le plus réalisable. Qui soit le plus près de l'ADN des gens de Sherbrooke.

[Les projets d’envergure], ce sont des projets difficiles à vendre, admet Annie Godbout. On comprend effectivement qu’il y a beaucoup de projets, la cour est pleine, il ne faut pas se leurrer. Mais moi je pense que plus on a des projets qui viennent chercher le coeur des Sherbrookois, plus ils vont être fiers et fiers de leur ville.

On s’approche vraiment du centre-ville. On veut mettre l’emphase sur le développement du centre-ville et d’en faire un parcours, un terrain de jeu dynamique. On sait que les gens aiment déjà beaucoup Cité des rivières, la boucle de 4 km autour du lac des Nations. C’est cette boucle-là qui va être agrandie, pour totaliser 10 km. Annie Godbout, présidente de Destination Sherbrooke

Une attraction pour les Sherbrookois

La présidente de Destination Sherbrooke soutient que des activités et de l’animation seront également ajoutées au parcours pour rendre l’expérience encore plus intéressante, un peu à l'image de ce que Coaticook a réalisé avec Foresta Lumina.

Il faut d'abord se créer cette espace-là, ce lieu-là, pour animer et rendre cela intéressant.

La présidente de Destination Sherbrooke Annie Godbout Photo : Radio-Canada

L’objectif, soutient-elle, est d’attirer autant les touristes de tous âges que les Sherbrookois.

Les gens vont dire "On va aller voir c'est quoi cela, cette espèce de forêt au centre-ville. Et plus les Sherbrookois vont être fiers, plus ils vont être des ambassadeurs.