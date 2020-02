Apple écope d’une amende de 36 M$ pour avoir ralenti des iPhone sans le dire

Il s’agit là de la plus importante amende jamais décernée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui avait ouvert son enquête sur Apple en janvier 2018.

L’enquête a conclu que les propriétaires d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour 10.2.1 et 11.2 du système d’exploitation iOS étaient susceptibles de ralentir leurs appareils, notamment des modèles d’iPhone 6, 6s, SE et 7.

Dans l’incapacité de revenir à la version précédente du système d’exploitation, de nombreux consommateurs auraient été contraints de changer de batterie voire d’acheter un nouveau téléphone , explique la DGCCRF dans un communiqué.

En plus de l’amende, Apple devra afficher pendant un mois un communiqué au sujet de l’amende sur son site web dans le cadre de ce règlement avec l’organisme gouvernemental français.

Nous sommes heureux de cette issue avec la DGCCRF, a réagi l’entreprise dans un communiqué. Notre objectif a toujours été de créer des produits sûrs qui sont appréciés par nos clients et faire en sorte que les iPhone durent aussi longtemps que possible en est une part importante.

De rumeur à vérité

Bien que la rumeur allait bon train depuis plusieurs années, Apple a finalement confirmé publiquement qu’il ralentissait des iPhone après que le site web Geekbench a testé les performances des iPhone 6s et 7 fonctionnant avec différentes versions d’iOS et a découvert une corrélation entre la vitesse des iPhone et l’âge de leur pile.

Apple offre à sa clientèle le choix de ralentir ou non son iPhone selon l'état de la batterie depuis la version 11.3 d’iOS.