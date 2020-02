L’intelligence artificielle pour nettoyer les fonds marins

Grâce à des sonars, les chercheurs sont capables de générer des cartes pour localiser les détritus, explique le directeur général du CIDCO, Jean Laflamme.

On s’est dit qu’on était des experts pour voir sous l’eau donc on devrait être capable de développer des méthodes pour détecter des engins de pêche perdus ou oubliés et en faciliter la récupération.

Une fois que les filets, les cordages et les engins de pêche sont localisés, l’objectif est de les retirer de l’eau. Ce nettoyage permettra de protéger une douzaine d’espèces marines, dont les baleines noires, poursuit Jean Laflamme. C’est un projet auquel on a pensé il y a plus d’un an et demi à la suite des problématiques liées à l’empêtrement des baleines noires.

En plus de protéger plusieurs espèces marines, le nettoyage des fonds marins pourrait aussi permettre d’éviter la fermeture de zone de pêche.

Des entreprises privées et même les pêcheurs pourraient être sollicités pour les retirer de l’eau, ajoute le directeur en développement de logiciel pour le CIDCO, Guillaume Labbé-Morissette en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Dès l’été prochain, le CIDCO va tester ses équipements de détection dans des conditions réelles dans la Baie-des-Chaleurs. Ces travaux sont réalisés en coordination avec Mérinov, l’Institut Technologique de Maintenance industrielle de Sept-Îles ainsi que Pêches et Océans Canada.