Un Autochtone estime être victime de discrimination dans un restaurant de Nanaimo

Brandon Gabriel raconte que, lorsqu'il emmène sa fille de 3 ans dans un café, elle aime retirer la languette des petits pots de crème à café et en boire le contenu.

Les enfants font ça dans les restaurants et je n'ai jamais entendu le personnel s'en plaindre , dit-il.

Or, Brandon Gabriel affirme que, mardi dernier, quand il a demandé des pots supplémentaires pour sa fille au restaurant Ricky's de Nanaimo, la serveuse a refusé, citant une politique du restaurant selon laquelle la crème est destinée à être versée dans le café et pas à faire boire aux enfants.

Brandon Gabriel dit que le gérant a, lui aussi, refusé qu'on serve des pots de crème supplémentaires, même quand le père de famille a proposé de les acheter. Le gérant lui aurait expliqué que le prix ne pouvait pas être ajouté à l'addition.

M. Gabriel reconnaît que cette réponse l'a mis en colère et il a poussé des jurons.

Je me suis fait gronder devant tout le monde et j'étais humilié. Le plus énervant pour moi est que ma fille a dû endurer ça.

Brandon Gabriel, Autochtone de Nanaimo