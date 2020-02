Conditions routières difficiles en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les routes en Mauricie et au Centre-du-Québec sont enneigées vendredi et la visibilité est réduite par endroit. Les écoles primaires et secondaires de la région sont fermées pour la journée.

Les automobilistes doivent toutefois redoubler de prudence, puisqu’il y a présence de lames de neige sur les routes. Une collision frontale est d'ailleurs survenue sur l'autoroute 55, à la hauteur de Saint-Célestin, vers 9 h 30. Heureusement, personne n'a été blessée gravement.

La visibilité est particulièrement réduite sur la route 138 entre Maskinongé et Trois-Rivières. route 349 entre Louiseville et Saint-Paulin, et la 40 entre Saint-Maurice et Sainte-Anne-de-la-Pérade, souligne la porte-parole du ministère des Transports du Québec pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, Roxanne Pellerin

Près de 150 camions de déneigement pour plus de 3000 kilomètres de route sont actuellement à pied d’oeuvre dans la région.

Les chasse-neiges arpentent le territoire trifluvien pour tenter de dégager les voies de circulation des importants amoncellements de neige. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le ministère conseille de reporter les déplacements qui ne seraient pas essentiels. On recommande aussi aux automobilistes de faire preuve de patience , affirme Mme Pellerin.

Beaucoup de neige est encore attendue dans la région d’ici samedi.

Il en reste plus à venir que ce qui est tombé. Il y a une bonne bande sur la question. On attend un 15 à 25 cm, avec des rafales de 50 à 60 km près du fleuve , indique le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault.

Près de 25 centimètres de neige seront tombés à Trois-Rivières d'ici samedi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Les écoles primaires et secondaires, ainsi que les cégeps sont fermés pour la journée. Un total de 176 établissements ont décidé de ne pas donner leurs cours aujourd'hui dans la région. Les établissements scolaires de la ville de La Tuque donneront leur cours. L'Université du Québec à Trois-Rivières a décidé de suspendre ses activités pour l'après-midi.

La neige devrait cesser au courant de la soirée. Le mercure devrait par la suite chuter à - 20 degrés Celcius d'ici dimanche.