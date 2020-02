Une mine de sable n'ouvrira pas cette année en raison des coûts de conception trop élevés

Le début de production d’une grande mine de sable siliceux le long du lac Winnipeg qui devait commencer cette année est reporté pour 2022. L’entreprise derrière le projet, Canadian Premium Sand, explique que ce report par les coûts de conception et de mise en fonction qui ont grimpé de 120 à 220 millions de dollars.

Le sable de cette mine devait principalement être utilisé pour la fracturation hydraulique et faciliter le pompage du pétrole et du gaz naturel emprisonné dans les roches sédimentaires.

Le président et chef de la direction de Canadian Premium Sand, Glenn Leroux, indique qu’il n’est pas facile de trouver du financement présentement, car l'industrie des combustibles fossiles est sous le feu des projecteurs en raison des préoccupations environnementales.

En toute honnêteté, c'est tellement difficile de lever des fonds en ce moment sur ce marché, en particulier pour tout ce qui touche à l'Ouest canadien, et plus particulièrement tout ce qui touche au pétrole et au gaz , dit-il.

M. Leroux se dit toutefois optimiste et souligne que l’entreprise travaille à trouver des solutions moins coûteuses pour la mise en fonction de la mine.

Il estime qu'en repensant l'industrie plus rationnellement, tout en continuant la construction de pipelines le monde de la finance [verra] que l'énergie est être nécessaire .

Selon lui, le marché des combustibles fossiles est encore important pour l'ensemble des canadiens. Il n’a pas des doutes, le prix du sable siliceux bondira lorsque le marché américain se rétablira.

Un retard qui fait des heureux

Des groupes de militants écologistes, tels que Wilderness Committee of Manitoba, qui s'opposent au projet se réjouissent de ce retard et le considère même comme une victoire.

C’est un vrai soulagement de faire tomber un autre mauvais projet de combustible fossile, dit Eric Reder, militant pour la nature et l'eau au sein de Wilderness Committee of Manitoba. Nous n'avons plus à nous en soucier.

Les opposants soutiennent que ce projet polluera l’eau et va nuire à la faune et la flore marine.