Le Nouveau-Brunswick devrait-il financer ses universités selon leur rendement?

Le public a le droit de voir un meilleur rendement de leurs impôts, a expliqué le ministre Cardy au micro de CBCCanadian Broadcasting Corporation durant un forum politique. L’indépendance académique des universités n’est toutefois nullement remise en question, assure-t-il.

Le gouvernement, souligne M. Cardy, finance les universités pour qu’elles forment des infirmières, des enseignants et d’autres professionnels qui travaillent dans le secteur public et qu'elles servent les citoyens.

L’Ontario et l’Alberta se dirigent vers des modèles de ce genre. Le financement sera accordé selon la réalisation de certains objectifs.

Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, estime que l'idée d'un financement basé sur le rendement vaut la peine d'être débattue (archives). Photo : Radio-Canada

L’idée survient aussi à la suite de l’insatisfaction générée par les dizaines de millions de dollars supplémentaires consacrés depuis 2005 à l’expansion des programmes de sciences infirmières des universités de Moncton et du Nouveau-Brunswick, ce qui n’a pourtant entraîné la création d’aucune place supplémentaire pour les étudiants.

Dominic Cardy rappelle que la vérificatrice générale a récemment produit un rapport qui critique ce financement et qui recommande au gouvernement de revoir la formule de financement des universités.

Les députés libéral et vert au forum politique de CBCCanadian Broadcasting Corporation demandent comment les critères de financement seraient établis. Ils remettent en question l’idée d’une formule basée sur le rendement en disant qu’elle n’a pas été efficace ailleurs dans le monde.

Le député libéral Roger Melanson s’interroge sur les motifs du gouvernement progressiste-conservateur. Ce gouvernement, dit-il, a toujours l’air d’avoir des intentions cachées de réduire le financement et d’abolir des services utiles aux universités.

Selon le chef du Parti vert, David Coon, l’écart est grand entre les idées de réclamer de meilleurs résultats pour le financement supplémentaire des programmes de sciences infirmières et celle de refondre la formule entière du financement des universités.

Les changements en question survenus en Ontario et en Alberta soulèvent de vives critiques de la part d’intervenants qui craignent que le nouveau modèle entraîne des inégalités.

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-Brunswick a déjà publié un document dans lequel elle prend position contre l’idée d’un financement basé sur le rendement  (Nouvelle fenêtre) .

[...] nous sommes d’avis que les universités publiques ont plutôt besoin d’un financement uniforme et adéquat, ce qui leur permettra de remplir leur mission fondamentale d’enseignement et de recherche tout en préservant la liberté universitaire et l’autonomie institutionnelle, éléments essentiels à cette mission , peut-on lire dans ce document.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, appuie l’idée d’un financement des universités basé sur le rendement. Photo : CBC/Jordan Gill

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, appuie l’idée d’un financement basé sur le rendement. Le gouvernement devrait jouer ce rôle, dit-il, ajoutant que les contribuables veulent du rendement pour leurs impôts.

Les objectifs du modèle de financement basé sur le rendement devraient être l’unique question soumise à un débat, croit Kris Austin.