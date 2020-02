19 trains de VIA Rail annulés entre Ottawa, Toronto et Montréal

En raison de « manifestants qui bloquent les voies près de Belleville, en Ontario », aucun des trains Via Rail prévus vendredi entre Toronto et Montréal ainsi qu'entre Ottawa et Toronto ne circulera « jusqu'à ce que le problème soit résolu ».

Cette perturbation du service ferroviaire liée à une manifestation autochtone avait commencé jeudi soir dans le triangle Montréal-Ottawa-Toronto.

Peu avant midi vendredi, VIA Rail a confirmé l'annulation des 19 trains suivants : 651, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51 (entre Ottawa et Toronto), 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 644 et 67. La version en anglais du site Internet de la compagnie précise qu' aucun des trains [des lignes Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal, N.D.L.R.] ne sera en opération jusqu'à ce que le problème soit résolu .

Le panneau des départs à la station Union à Toronto, en fin de matinée. Photo : Radio-Canada / ROZENN NICOLLE

Aucun moyen de transport de rechange n'est offert aux passagers touchés,mais la compagnie remboursera les clients affectés. Les voyageurs, ou toute personne qui attend un usager devrait vérifier l'avancée de la situation sur le site Internet de Via Rail  (Nouvelle fenêtre) .

Le porte-parole de VIA, Karl-Philip Marchand Giguere, ajoute ceci : Nous sommes conscients de l’impact de cette situation – qui est malheureusement hors de notre contrôle – sur nos clients, et nous nous sommes désolés pour les inconvénients occasionnés.

Manifestation contre un gazoduc

Les manifestants sont des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga, qui bloquent la voie ferrée à Marysville, à l'ouest de Kingston, en solidarité avec les Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le blocage ferroviaire a lieu à Marysville, où un camion bloque les voies. Photo : Radio-Canada

Ces derniers s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLin, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Les protestataires mohawks disent qu'ils libéreront la voie ferrée seulement lorsque les agents de la GRC auront quitté le territoire des Wet'suwet'en.

La manifestation a aussi bloqué le passage de trains de marchandises, jeudi soir, entre Toronto et Montréal.

De son côté, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) surveille la situation. La porte-parole du corps policier Carolle Dionne dit que la PPO est en contact avec les manifestants pour trouver avec eux une « autre façon de faire passer leur message qui soit légale et pacifique ».