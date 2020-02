Avertissement de tempête hivernale toujours en vigueur en Estrie

Environnement Canada prévoit des chutes de neige abondantes et soutenues, et des rafales pouvant aller jusqu’à 50.

De 20 à 30 cm de neige sont attendus au cours de la journée.

La particularité de ces précipitations est qu’elle va être jumelée avec des rafales de vent très fortes, explique Carlo Cazzaro, chef de division de la voirie à la Ville de Sherbrooke. Donc, malgré que cela ne soit que 20 cm de neige, le court laps de temps qu’elle va tomber plus les rafales de vent font que les conditions routières vont se dégrader rapidement.

La Ville de Sherbrooke est toutefois à pied d’oeuvre. Des équipes se relaient depuis cette nuit sur le réseau routier pour déneiger les voies de circulation.

Tous nos effectifs sont sur la route. Cela veut dire 85 équipements qui s’affairent à déneiger les trottoirs et les routes. Carlo Cazzaro, chef de division de la voirie à la Ville de Sherbrooke

Commissions scolaires et services de garde fermés

Le Cégep de Sherbrooke a suspendu ses cours en avant-midi, en raison des conditions météorologiques. L'Université de Sherbrooke a toutefois décidé de maintenir ses activités pédagogiques et administratives.

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke a fermé toutes ses écoles et les services de garde, de même que quatre établissements, soit l'école des Enfants-de-la-Terre, l'école le Goéland, le Centre Saint-Michel et le Centre de formation professionnelle 24-juin.

La Commission scolaire Eastern-Townships, la Commission scolaire des Sommets et celle des Hauts-Cantons ont également fermé leurs écoles et leurs services de garde, tout comme la Commission scolaire des Chênes et des Bois-Francs, au Centre-du-Québec, et la Commission scolaire Val-des-Cerfs, à Granby.

Le Centre régional intégré de formation (CRIF) de Granby maintient toutefois ses cours.