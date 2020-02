La neige et la pluie verglaçante perturbent les transports dans les provinces atlantiques

Les services policiers recommandent aux automobilistes de prendre des précautions supplémentaires tandis qu'une tempête de neige et de pluie verglaçante déferle sur les provinces de l'Atlantique.

Au Nouveau-Brunswick, les déplacements sont non recommandés sur la Transcanadienne entre Grand-Sault et Woodstock ainsi que dans la région de Miramichi sur les routes 8, 11, 126 et 134.

Les routes dans les quatre provinces de l'Atlantique sont couvertes ou partiellement couvertes, vendredi, indiquent les autorités provinciales.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) offre les conseils suivants aux automobilistes :

De nombreux vols sont annulés, vendredi, dans les aéroports de l'Atlantique. Les voyageurs sont priés de se renseigner sur l'horaire de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

La société Marine Atlantique signale que le départ de ses traversiers à North Sydney et à Port aux Basques, prévu vendredi à 11 h 45, est reporté à 22 h 45 jusqu'à nouvel ordre. La tempête, ajoute-t-elle, risque de perturber aussi l’horaire des traversiers plus tard vendredi soir et samedi matin.

Plusieurs universités, collèges, bureaux gouvernementaux, établissements de santé et d'autres services publics sont aussi perturbés par la tempête.

Toutes les écoles francophones sont fermées au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. De nombreuses écoles sont fermées également à Terre-Neuve.

Les prévisions météorologiques

La tempête pourrait déverser, d’ici samedi matin, jusqu’à 45 centimètres de neige sur les régions du nord du Nouveau-Brunswick et jusqu’à 30 centimètres sur celles du centre, selon Environnement Canada.

Les régions du sud devraient pour leur part recevoir de 10 à 15 millimètres de pluie verglaçante.

Des vents forts et de la pluie verglaçante sont aussi prévus pour l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard d’ici samedi matin. La région nord du comté de Prince pourrait aussi recevoir une quinzaine de centimètres de neige, estime Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse, un mélange de pluie parfois forte et de pluie verglaçante est prévu pour toute la province, avec des vents forts pouvant atteindre de 90 à 110 kilomètres à l'heure par moments.

Des pannes de courant paralysaient plus de 13 000 abonnés vers midi dans la province. Ces derniers se trouvent pour la plupart dans la région d'Halifax. Des équipes de Nova Scotia Power tentent de rétablir le courant.

Le verglas recouvre les trottoirs de certains secteurs de la ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

À Terre-Neuve, la tempête risque de déverser jusqu’à 40 centimètres de neige sur les régions de l’ouest et de la péninsule nord d’ici samedi midi. Un mélange de neige, de pluie verglaçante et de pluie, avec des vents forts, est prévu pour le reste de l’île.