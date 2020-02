Une tempête hivernale balaie l’est du pays

L’Est de l’Ontario, la vallée du Saint-Laurent au Québec et les provinces maritimes sont sous le coup d’alertes de tempête hivernale, de pluie verglaçante ou de vent jusqu’à vendredi soir, rapporte Environnement Canada.

Pour ce qui est des quantités de neige prévues dans la vallée du Saint-Laurent, la tempête qui a débuté jeudi doit amener de 30 à 50 centimètres de neige jusqu’à vendredi soir selon les endroits, indique Environnement Canada.

La neige qui est tombée à un rythme soutenu toute la nuit s'est intensifiée vendredi matin avec des vents soufflants jusqu’à 80 km/h par endroits.

Entre 30 et 50 centimètres de neige sont attendus sur le sud du Québec d'ici vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En plus d’un avertissement de tempête hivernale, la région de Québec doit aussi composer avec un avertissement d’onde de tempête.

Selon Environnement Canada, les vents et une période de marées à moyenne amplitude pourraient provoquer des débordements mineurs le long des côtes dans les secteurs de Bellechasse, Lévis, Québec, la Côte-de-Beaupré et l'île d’Orléans.

Plus haut sur le fleuve Saint-Laurent, les traverses de l'Isle-aux-Grues/Montmagny et de Rivière-du-Loup/Saint-Siméon sont toutes deux interrompues jusqu'à nouvel ordre.

Des centaines d'écoles fermées

La majorité des commissions scolaires de la grande région de Montréal, de la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides, du centre du Québec, de l'Estrie, de la Beauce et de l'est du Québec ont fermé leurs portes pour la journée en raison des mauvaises conditions routières.

Une importante tempête hivernale déferle sur l'est du pays vendredi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les transports perturbés

Le site web de Québec 511 indique que la plupart des routes sont enneigées et que la visibilité variait de bonne à nulle par endroits.

À Québec, ce sont les autoroutes 132 et 20 entre Lallemand, Lévis et Montmagny qui ont été fermées à cause des conditions météorologiques difficiles, indique le ministère des Transports du Québec, ainsi que les routes 275 et 173, entre Saint-Henri et Chemin Bélair Ouest, à Lévis. On signale également un carambolage sur l'autoroute 40 ouest à la hauteur de Donnacona.

À Saguenay, de multiples sorties de route sont survenues sur le boulevard Talbot, près du motel Mont-Valin.

Exo, qui gère les trains de banlieue et les autobus dans la grande région de Montréal, a quant à lui annulé certains départs de bus en raison des mauvaises conditions.

À l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, plusieurs dizaines de départs et d'arrivées prévus à l'horaire étaient annulés ou retardés. Le scénario était comparable aux aéroports Jean-Lesage de Québec et Macdonald-Cartier d'Ottawa.

Sur les voies ferrées, VIA Rail ne s'attendait pas à ce que les conditions météorologiques nuisent à ses trains. Mais des manifestants bloquaient les voies près de Belleville, en Ontario, ce qui a perturbé le service entre Toronto et Montréal de même qu'entre Toronto et Ottawa.

La chaussée de la plupart des voies rapides était enneigée dans la nuit de jeudi à vendredi. Photo : Radio-Canada

De 25 à 40 centimètres de neige au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick n’est pas en reste. Le nord de la province devrait recevoir de 25 à 40 centimètres de neige d’ici samedi matin, tandis qu’un épisode de pluie verglaçante menace le sud de la province.

La Nouvelle-Écosse est surtout visée par des avertissements de pluie verglaçante et de vents. Les rafales pourraient souffler jusqu’à 110 kilomètres à l'heure.

Enfin, du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, plusieurs régions sont visées par des avertissements de tempête hivernale et de vents. Par exemple, de 25 à 40 centimètres de neige devraient tomber d’ici samedi en milieu de journée à Corner Brook.