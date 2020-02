Le CN ferme son centre de contrôle ferroviaire de Montréal

Le Canadien National (CN) annonce la fermeture de son centre de contrôle ferroviaire situé à Montréal. L’entreprise a décidé de concentrer tous les services de contrôle ferroviaire de l’est du pays, soit ceux des provinces maritimes, du Québec et de l’Ontario, en un seul endroit : à Edmonton, en Alberta.

Cela confirme donc les craintes des employés, déjà exprimées en décembre dernier.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les contrôleurs ferroviaires ont été convoqués mercredi soir par leur employeur, qui leur a communiqué ses intentions.

Le document remis aux syndiqués, et dont Radio-Canada a obtenu copie, stipule que la centralisation du Centre de contrôle de la circulation ferroviaire se fera par étapes, de la mi-juillet à la fin d’octobre.

L’avis émis par la direction comporte les noms des 108 employés qui seront touchés par cette décision.

C’est le cas d’Alexis Phillion, un contrôleur en circulation ferroviaire qui avait sonné l’alarme l’an dernier.

On ressent vraiment une trahison. On essaie de faire carrière dans un domaine au Québec, à Montréal, puis on est toujours à la merci de gestionnaires qui viennent de l’ouest du Canada, qui essaient tout le temps de rapatrier les emplois qui sont à Montréal , affirme-t-il.

M. Phillion, qui est également formateur des nouveaux employés, soutient qu’une vingtaine de ses élèves qui venaient tout juste de terminer leur formation seront licenciés, à moins qu’ils n'acceptent d’aller travailler en Alberta.

C'est le cas d'Isabelle Ngo, une mère monoparentale de 32 ans qui a quitté un poste bien rémunéré à VIA Rail pour réaliser un rêve : celui de faire partie de l’équipe des contrôleurs ferroviaires du CNCanadien National .

Lorsqu’elle a été recrutée, en août dernier, elle était loin de se douter que son employeur lui demanderait de changer de province.

Isabelle Ngo a refusé, et elle doit maintenant se trouver un autre emploi.

Ma famille est ici. J’avais un emploi très stable, un salaire élevé. Je ne pourrai plus jamais retrouver un tel salaire. Je suis vraiment triste et déçue de l’entreprise. J’ai quitté [VIA Rail] parce que je croyais que j’allais avoir quelque chose de mieux; je pensais que c’était une carrière pour la vie , a-t-elle fait savoir.

Informations discordantes

Lorsque les informations ont commencé à circuler, à la fin de l’année dernière, le porte-parole du CNCanadien National soutenait que seules les opérations pour le nord de l’Ontario seraient contrôlées d’Edmonton et que moins d’une quinzaine d’employés seraient touchés par cette mutation. Aucune mention n’était faite des autres régions.

La nouvelle communication du CNCanadien National transmise par courriel fait état de tous les centres de contrôle : Afin d’améliorer la sécurité de nos opérations et la gestion de nos effectifs, le CNCanadien National a pris la décision de consolider ses centres de contrôle ferroviaire à Edmonton, en Alberta.

L’objectif est de réunir l’ensemble des personnes contrôlant le trafic efficace et sécuritaire des trains dans un seul et même édifice, notamment pour favoriser l’implantation des nouvelles technologies , a ajouté l'entreprise.

Conformément à la convention collective en vigueur, les employés concernés ont été avisés de ce changement. Ceux qui le désirent pourront être relocalisés, et nous sommes en discussion avec le syndicat impliqué concernant les modalités, au cas par cas. Les employés ne désirant pas être [mutés] auront droit aux bénéfices prévus à leur convention collective , a précisé Jonathan Abecassis, porte-parole du transporteur ferroviaire.

Lyndon Isaak, président de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, a déclaré que, mercredi soir, le Canadien National a formellement avisé la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) de son intention de fermer son centre de contrôle ferroviaire de Montréal et de transférer le travail vers Edmonton. Notre syndicat demeure farouchement opposé à cette décision .