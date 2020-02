Tempête hivernale : des dizaines de milliers d'élèves en congé forcé vendredi

La Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, la Commission scolaire de Laval et la Commission scolaire Marie-Victorin ont déjà annoncé que leurs portes seront fermées.

Les écoles Montreal Oral School for the Deaf, le Centre François-Michel et l’école Lucien-Guilbault, de Montréal, seront également fermées.

De 30 à 50 centimètres de neige sont prévus jusqu'à vendredi soir dans la région de Montréal, ainsi que dans les secteurs de Laval, de Longueuil, Varennes et Châteauguay, selon Environnement Canada.

De forts vents souffleront en rafales jusqu'à 60 kilomètres à l'heure. Ces vents combinés à la neige créeront de la poudrerie dans plusieurs secteurs du sud et du centre du Québec.

Cette tempête hivernale touchera également l’Estrie, où les services de garde seront fermés vendredi (une journée pédagogique était déjà prévue), le Centre-du-Québec, la Beauce, le Bas-du-Fleuve, la région de Québec, Charlevoix, la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick.

La tempête doit se transformer en un mélange de neige, de verglas et de pluie attendu vendredi dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, où les vents souffleront jusqu’à 100 kilomètres à l’heure dans certaines régions de la province.

Une quinzaine de centimètres de neige sont aussi prévus à l'Île-du-Prince-Édouard.