La poursuite a appelé son dernier témoin au procès pour viol de Harvey Weinstein

La poursuite au procès pour viol de Harvey Weinstein a fini de présenter ses témoins, jeudi, après plus de deux semaines de récits parfois déchirants de six femmes, dont certaines ont dit que l'influent producteur n'acceptait pas de se faire dire non et soutenait qu'à Hollywood, c'est comme ça qu'une femme pouvait faire avancer sa carrière.