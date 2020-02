Transport collectif : le patron de la STM face à l'opinion du public

Pendant l'entrevue, Philippe Schnobb a assuré que la STM continuait à vouloir améliorer la portée et la fiabilité du service de transport collectif à Montréal.

L'homme a même laissé tomber que des bonifications de service et des annonces surviendront au cours de la présente année, notamment au sujet de la tarification.

Voici ses réponses regroupées selon quatre grands thèmes. Certaines réponses ont été éditées à des fins de clarté.

Fiabilité du métro

Philippe Schnobb ne se dit pas déçu du ralentissement de la hausse de l'achalandage dans le réseau, hausse qui s'est établie à environ 4 %, l'an dernier, comparativement à près de 5 % l'année précédente.

L'important, c’est la tendance depuis plusieurs années. Depuis 2014, c’est une croissance de 12 % dans le métro; 12 %, c’est énorme! C’est beaucoup de personnes ; ça crée même, à certains moments, des difficultés , a-t-il dit.

On dit que la ligne orange peut être engorgée à certains moments, eh bien c’est vrai, c’est la conséquence de ça. C’est une bonne nouvelle, la croissance de l’achalandage, mais ça vient avec un certain nombre de petits ennuis. Philippe Schnobb

Pour lui, la baisse d'environ 10 % du nombre de pannes et d'arrêts de service en 2019, par rapport à 2018, soit 964 incidents signalés l'an dernier, est encourageante, même s'il reconnaît que du travail reste à faire pour améliorer la fiabilité du réseau.

Il y a bel et bien des pannes liées au matériel roulant ou aux systèmes électriques, confirme-t-il. Mais il y a une grande partie des arrêts de service qui sont dus au comportement de certains clients , poursuit-il.

Il faut comprendre les raisons pour lesquelles [le nombre de pannes] baisse : on a de nouveaux trains extrêmement performants, qui ont une fiabilité beaucoup plus grande que les vieux trains, évidemment, et même beaucoup plus grande que ce qui était attendu. Et cela va continuer de s’améliorer, parce que nous allons recevoir d’autres trains Azur , promet-il.

La moitié des arrêts de service du métro sont imputables aux comportements de certains clients. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

La STM envisage également d'installer des portes palières, soit des portes qui ne donneraient accès aux rames du métro qu'une fois celles-ci à l'arrêt, après être entrées en gare. Cela permettrait d'éviter les retards provoqués par les voyageurs échappant des objets ou descendant sur la voie.

La moitié des arrêts de services sont imputables aux comportements de certains clients, explique-t-il. Les gens n’aiment pas l’entendre, mais il faut que tout le monde fasse sa part. Nous avons fait des campagnes dans le métro : ça a donné des résultats, mais pas encore assez.

Il ajoute : Cela éviterait les tentatives de suicide, aussi; il y en a 20-25 par année. C’est malheureux; des portes palières permettraient d’éviter ça.

Ces portes seront d'abord installées dans le cadre d'un projet pilote accompagnant le prolongement de la ligne bleue. À moyen terme, le projet est d’en installer sur une bonne partie de la ligne orange, jusqu’à [la station] Bonaventure, si ma mémoire est bonne. Ce n’est pas quelque chose qui s’en vient l’année prochaine, mais qui fera partie de notre plan stratégique.

Service d'autobus

Philippe Schnobb le reconnaît : les enjeux de ponctualité des autobus sont bien réels. Les gens ont raison de dire que le bus est en retard.

Il y a eu différents facteurs en 2019. À un moment donné, on a manqué de bus, ce qui explique cela. Autrement, tous les chantiers en ville, cela fait en sorte que l’autobus ne peut pas aller plus vite que la circulation , affirme-t-il.

La STM souhaite accroître le nombre de voies réservées aux autobus. Photo : Radio-Canada / Kristy Rich

La STM prévoit par ailleurs augmenter le nombre de voies réservées aux autobus dans l'axe nord-sud.

C’est ce que nous avons fait avec la 445 Papineau, qui a été un grand succès. La 427 [Saint-Joseph] fait ça aussi, permettre aux gens de venir travailler au centre-ville sans avoir à prendre le métro. Et ça fonctionne! Les gens du Plateau, les gens de Rosemont qui prennent la 445… l’achalandage a doublé. On l’a mise en service en septembre, et on va augmenter le service en mars. On va développer d’autres lignes , assure-t-il.

Des discussions sont également en cours pour trouver une solution aux vélos et aux autobus circulant sur des voies réservées.

C’est sûr que lorsqu’on déploie des voies réservées, et qu’on ne peut pas circuler en vélo dans les voies réservées, ça crée des difficultés. C’est sûr que notre intention, ce n’est pas d’empêcher les gens de circuler à vélo , affirme-t-il.

Nous avons formé un comité, le comité bus-vélo : il y a des gens de la Ville, il y a des gens de Vélo-Québec, des gens de la police, des gens de la SAAQ. On va consulter les cyclistes, on va consulter aussi nos chauffeurs de bus pour voir dans quel encadrement on peut rendre ça sécuritaire, parce que la préoccupation de la STM et de ses chauffeurs, c’est la sécurité des cyclistes. Quand nous sommes en vélo, on pense que tout le monde nous voit, mais le chauffeur de bus a beaucoup d’angles morts, et il veut simplement s’assurer que tout le monde roule en sécurité , souligne-t-il.

On devrait arriver à une conclusion et à des recommandations idéalement avant le début de la saison de vélo , soit avant la fin du printemps, assure M. Schnobb.

Tarification et simplification

Si les questions de tarification et de simplification des titres de transport relèvent de l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM), le président du conseil d'administration de la STM affirme que des discussions sont en cours dans ce dossier.

La STM s'affaire à offrir de nouvelles méthodes pour recharger la carte OPUS. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

La STM n’a pas de juridiction sur les tarifs à Longueuil et à Laval. L’ARTM est en train de travailler là-dessus, on devrait avoir des nouvelles au courant de l’année , dit-il.

C’est certain que nous voulons que le dossier soit réglé. Les achats de billets de métro à Longueuil et à Laval, ça remonte à des décisions politiques d’il y a 10 ans; il faut surtout simplifier les tarifs. Philippe Schnobb

Les discussions se poursuivent également quant à l'offre de transport collectif gratuit pour les personnes âgées et les gens à faible revenu.

C’est en train de se discuter. Faut voir les impacts, combien ça coûte. Il faut aussi voir qui on veut aider. Veut-on aider tous les aînés, ou des groupes plus spécifiques? , demande-t-il.

Philippe Schnobb est par ailleurs catégorique : il est urgent d'offrir de nouvelles méthodes pour recharger une carte OPUS, que ce soit en utilisant un téléphone ou en passant par un service en ligne.

Il faut aller le plus vite possible pour disposer d’un moyen de recharger sa carte sans avoir à faire la file, d’avoir un compte client qui permet de renouveler la carte automatiquement tous les mois. L’ARTM travaille là-dessus, tout le monde travaille pour réaliser cela le plus vite possible , déclare-t-il.

Penser à l'avenir

Devrait-on relier les stations Côte-Vertu et Montmorency et ainsi boucler la boucle de la ligne orange? Le gouvernement réfléchit à cela, car c’est le gouvernement qui paie 100 % [des coûts]. Est-ce la meilleure solution? Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt une ligne transversale, comme la ligne rose, pour soulager la ligne orange? , questionne-t-il.