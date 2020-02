Les États-Unis annoncent avoir tué le chef d'une branche d'Al-Qaïda au Yémen

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les États-Unis avaient tué Qassim Al-Raymi, chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), lors d’une opération au Yémen, sans donner de précision sur le lieu et le jour de l’attaque.

M. Trump a indiqué dans un communiqué que sous la conduite d'Al-Raymi, l'AQPA a commis des violences intolérables contre des civils au Yémen et cherchait à mener et inspirer de nombreuses attaques contre les États-Unis et nos troupes .

Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) dispose de repaires dans les régions montagneuses des provinces yéménites d'Abyan, de Chaboua, du Djouf et de Marib.

Qassim Al-Raymi, selon un avis de recherche des autorités yéménites Photo : Reuters / Mohammad Abdullah

Selon des médias au Yémen, le chef islamiste a été tué au cours des derniers jours dans une attaque au drone à Marib, à l'est de la capitale, Sanaa.

Un représentant du gouvernement yéménite a confirmé à Reuters qu'une attaque au drone avait eu lieu à Marib, mais il a déclaré qu'Al-Raymi n'avait pas été tué dans cette attaque.

Selon les Américains, Al-Raymi avait rejoint Al-Qaïda dans les années 1990, travaillant en Afghanistan pour Oussama ben Laden.

Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique avait revendiqué la fusillade perpétrée début décembre dans une base militaire américaine à Pensacola, en Floride, qui avait tué trois marins, selon un communiqué du centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.