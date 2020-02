Tramway : des commerçants de la 1re Avenue disent être tenus dans l’ignorance

Des commerçants de la 1re Avenue déplorent « le manque de communication et de transparence » de la Ville de Québec dans le dossier du réseau structurant de transport en commun (RSTC). Dernier exemple en date : des gens d’affaires ont appris après coup qu’ils avaient été conviés à une réunion pour choisir leurs représentants sur un comité chargé, ironiquement, de favoriser le partage d’information sur le projet.

L’administration Labeaume a annoncé la semaine dernière la mise en place de comités de bon voisinage dans quatre secteurs de la ville situés le long du tracé du futur réseau de tramway et de trambus : Laurier–René-Lévesque Ouest, Limoilou–Charlesbourg, Colline Parlementaire–centre-ville et Sainte-Foy Ouest.

Les comités visent à favoriser le dialogue et le partage de l’ensemble de l’information relative au projet afin de répondre aux préoccupations des citoyens, des commerçants et des organismes du milieu.

Chaque comité sera composé d’un représentant du bureau de projet du RSTCréseau structurant de transport en commun et du consortium, de membres de la communauté (citoyens, commerçants, organismes communautaires, etc.) et d’élus municipaux.

En prévision de la première séance du comité de bon voisinage du secteur Limoilou-Charlesbourg, prévue le 20 février, les commerçants de la 1re Avenue étaient conviés à une rencontre, mercredi soir, pour choisir leurs représentants sur le comité.

Convocation tardive

La lettre de convocation précisait que les participants à la réunion devaient confirmer leur présence au plus tard le 3 février, soit lundi dernier.

Or, comme la missive n’a été envoyée que le 29 janvier, plusieurs commerçants ne l’ont pas reçue à temps. C’est le cas de Louis Gagné, propriétaire d’Alimentex, un magasin d’aliments biologiques et de produits naturels.

On est jeudi et je viens d’apprendre qu’elle avait lieu hier [mercredi]. Pourtant, le courriel existe, le téléphone existe [...] Je n’ai pas pu être là, donc je n’ai pas pu choisir de [représentant] ni me présenter , déplore M. Gagné en entrevue à Radio-Canada.

Selon l’homme d’affaires, cette situation est à l’image des façons de faire de la municipalité dans le dossier du RSTCréseau structurant de transport en commun .

C’est ça qui est reproché à l’administration. Ce n’est pas transparent. C’est encore comme ça puis c’est encore des lettres qui nous arrivent à la dernière minute. C’est quoi cette façon de faire là? Louis Gagné, propriétaire, Alimentex

La ligne de tramway se rendra jusqu’au secteur Louis XIV, dans le nord de la ville. Photo : Ville de Québec

Le vice-président d’Accessoires d’autos Nordiques, Denis Bérubé, a pour sa part reçu la lettre de convocation avant la réunion, mais après la date limite pour confirmer sa présence. Il a néanmoins décidé de se présenter à la rencontre.

En tout, une quinzaine de commerçants seulement y ont assisté, dont une majorité provenant de la partie sud de la 1re Avenue. Selon M. Bérubé, un bon nombre d’entre eux se sont plaints d’avoir reçu l’invitation tardivement.

J’ai même demandé si ç’avait été envoyé par Pony Express, mais ç’a l’air que non, c’était la poste régulière , lance-t-il avec humour.

Denis Bérubé et le propriétaire de Mathieu Performance, David Légaré, ont été choisis pour représenter les commerçants de la 1re Avenue situés en la 4e Rue et la 18e Rue.

Légitimité

La Ville de Québec tient à rappeler que les rencontres des comités de bon voisinage seront publiques et [que] tout commerçant ou citoyen qui le désire pourra y participer et poser des questions .

Même si peu de commerçants étaient présents pour élire leurs représentants mercredi, ces derniers siégeront en toute légitimité, assure le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Bien que le taux de participation puisse sembler faible, il est conforme à ce que l’on voit normalement dans les séances d’information publiques , précise-t-il dans un courriel à Radio-Canada.

Il ajoute que des actions complémentaires seront mises en place pour mieux rejoindre les commerçants, en particulier ceux de la partie nord de la 1re Avenue.

Aucun commerçant du tronçon situé entre la 41e Rue et la 76e Rue n’était présent à la rencontre de mercredi.

Inquiétudes

Des gens d’affaires de la 1re Avenue attendent toujours de connaître les mesures que la Ville de Québec compte mettre en place pour faciliter l’accès à leur commerce, une fois que la ligne de tramway aura été construite.

L’inquiétude est particulièrement palpable chez ceux situés entre la 4e Rue et la 18e Rue, où une voie à la circulation automobile sera retranchée. Les voitures ne pourront circuler qu’en direction sud.

De plus, l’implantation de plateformes latérales empêchera les véhicules de tourner à gauche. Cela aura pour effet de créer plusieurs impasses dans les rues à sens uniques qui sont perpendiculaires à la 1re Avenue.

Le virage à gauche sera interdit sur la 1re Avenue, entre la 4e Rue et la 18e Rue. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

D’aucuns se demandent comment les camions de livraison et les clients circulant en voiture pourront accéder aux commerces du secteur. Quatre commerçants ont confié à Radio-Canada qu’ils songeaient à déménager leur commerce ou à simplement mettre la clé sous la porte.

Ça va tellement nuire à l’achalandage, aux livraisons, qu’il va falloir que je déménage. Mais là, déménager, c’est des coûts. Qui va défrayer ces coûts-là? Ça va être moi? Louis Gagné, propriétaire, Alimentex

Le magasin Accessoires d’autos Nordiques pourrait également changer d’emplacement.

Disons qu’il y a de grosses chances qu’on soit obligés de déménager la maison mère [...] mais on n’est pas rendu là. On attend d’avoir des réponses [de la Ville] , précise Denis Bérubé.

« Ça va être l’enfer »

Le propriétaire du Lave Auto Limoilou, Serge Boivin, a déjà décidé qu’il poursuivrait ses activités sous d’autres cieux. La plateforme du tramway empêcherait les voitures d’entrer à l’intérieur de son garage.

Pour éviter de se retrouver dans l’impasse, M. Boivin va déménager son commerce dans un local de la 3e Avenue qui abritait autrefois un lave-auto.

Les commerçants de la route de l'Église rejettent les dernières propositions de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il indique que les travaux réalisés sur la route de l’Église l’été dernier lui ont donné un avant-goût de ce qui l’attendait en demeurant sur la 1re Avenue.

Je n’ai pas pris de chance. Je le sais comment ça va être sur la 1re Avenue. Ça va être l’enfer , prédit l’entrepreneur.

Le transfert de ses activités vers la 3e Avenue représente des dépenses supplémentaires. Il a dû débourser 10 000 $ pour acheter un nouveau fonds de commerce. En attendant le déménagement, prévu au printemps, Serge Boivin se retrouve à payer deux loyers en même temps.