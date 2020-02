Une pièce d'auto qui vaut cher : les pots catalytiques, de plus en plus volés en Alberta

Cette pièce mécanique, située en dessous d'un véhicule automobile, renferme du palladium et d'autres métaux précieux qui peuvent être revendus plusieurs centaines de dollars. L'augmentation de la valeur du palladium explique entre autres cette augmentation du vol de pots catalytiques.

Depuis le 1er octobre, 677 vols de pots catalytiques ont été signalés à la police d’Edmonton. À Calgary, 205 vols ont été signalés en 2019, soit quatre fois plus que l'année précédente.

Dans son atelier de débosselage, le garagiste Trevor Gordey accueille chaque jour environ 20 clients victimes du vol du convertisseur catalytique de leur véhicule.

Même si les affaires vont bon train pour Trevor Gordey, il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine compassion pour ses clients.

Oui, on est occupé. Mais, je suis quelqu'un qui aime aider les gens et ça me perturbe de voir qu'on prend avantage d'eux ainsi.

Trevor Gordey, garagiste à ABC Mufflers