Un nouveau gymnase sous-exploité à l’école Laflèche de Shawinigan

Malgré la nouveauté, le professeur en question a ainsi fait le choix de rester et de pratiquer ses cours dans l’ancien gymnase de l’école.

C’est une question d’appropriation d’un nouveau local , affirme Amélie Germain-Bergeron, coordinatrice aux communications à la Commission de l'énergie pour justifier la décision de l'enseignant. Elle explique que ce professeur a l'habitude de travailler dans une superficie deux fois plus grande.

Un investissement de plus de 3 millions de dollars

La taille de 216 mètres carrés de ce nouveau gymnase, au coût de 3 millions de dollars, a été décidée par le Ministère de l’Éducation dans le cadre de sa mesure des Écoles sans gymnase. On désirait le double de superficie par rapport à ce qu’on a obtenu du Ministère , souligne Amélie Germain-Bergeron au micro de l’émission 360 pm.

Mais pour la porte-parole, ce nouveau gymnase a aussi de nombreux atouts. Avec une hauteur de 6 mètres (contre 4 mètres dans l’ancien), il aurait la possibilité d’offrir de nouvelles activités sportives .

Si Amélie Germain-Bergeron reconnaît que le nouveau gymnase n’est pas pleinement utilisé, elle tente aussi de relativiser la situation. Il y a quand même une grande utilisation qui s’en fait, avec les services de garde. Beaucoup d'activités parascolaires sportives s’y déroulent aussi.

On travaille en accompagnement avec l’enseignant pour que l’utilisation de ce gymnase soit maximale. Amélie Germain-Bergeron, coordinatrice aux communications à la Commission de l'énergie

Réaction de Pierre Lavoie

Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie et du Lab-École, admet qu’une petite superficie de gymnase peut être contraignante pour un enseignant. On ne peut pas avoir deux groupes en même temps. Plus un gymnase est grand, mieux c’est.

Pour Pierre Lavoie, un gymnase devrait aussi pouvoir être ouvert au public le soir et profiter à toute la communauté. D’où l’importance, selon lui, de construire des gymnases de grande taille. Le modèle de demain, c’est des écoles qui s’ouvrent à leurs quartiers. Là on est dans un ancien modèle .