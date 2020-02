Déficit budgétaire de 32 M$ pour le CISSS-AT

Le conseil d’administration du CISSS-AT présente son plan révisé pour un retour à l’équilibre budgétaire vendredi au gouvernement du Québec. L'organisme présente un déficit de 32 millions de dollars.

En décembre, le gouvernement demandait à l'organisme d’apporter des mesures correctives. La révision du budget suggère deux nouvelles mesures pour atteindre l’équilibre.

La réduction de la main-d’œuvre indépendante représenterait un montant de l’ordre de 6,8 millions de dollars selon le conseil d'administration. Le CISSS-AT a recours à des travailleurs dont le taux horaire est de 88 dollars. Les frais reliés au transport et à l’hébergement de cette main-d’œuvre en provenance des grands centres doivent aussi être couverts.

Hausse de revenus

Le CISSS-AT prévoit une augmentation des revenus en lien avec des coûts liés à leur disparité régionale.

On a actualisé ces coûts-là avec nos coûts réels actuels et c’est ce qui totalise un 15 millions. Donc, ce n’est pas un 15 millions supplémentaire, mais c’est réellement un 15 millions pour l’ensemble des coûts qu’on est capable de démontrer que nous on a assumé et que d’autres établissements n’ont pas assumé actuellement , explique la présidente-directrice générale, Caroline Roy.

Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des revenus associés à la hausse des coûts de nouveaux médicaments disponibles dans la région sont escomptés. Ces frais n'avaient d'ailleurs pas été anticipés.

La hausse de revenus anticipée de l’ordre de 15 millions, une hausse de revenu aussi de l’ordre de 4,8 millions parce qu’on a des médicaments actuellement qui coûtent plus cher au niveau des molécules donc on assume ces coûts-là actuellement , affirme-t-elle.

Embauche et maintien de la main-d'oeuvre

La présidente-directrice générale explique qu’il est difficile pour le Centre intégré de santé et services sociaux d’offrir des salaires concurrentiels.

Le climat de travail, la satisfaction au travail de nos employés, améliorer les conditions de travail des employés et en ce sens-là on a fait le rehaussement de tous les postes de nos infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes au sein de l'organisation, explique Caroline Roy. Donc à ce jour, tous les infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui souhaitaient avoir un poste à temps complet ont eu un poste à temps complet en fonction de nos besoins dans les différents services.

Caroline Roy soutient que les priorités sont d'attirer et de garder la main-d'oeuvre.